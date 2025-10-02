Continuano gli appuntamenti di “Due Siciliae – Festival internazionale di musica” che propone un weekend all’insegna della musica e della tradizione dei pupi con tre eventi a Gravina di Catania.

Venerdì 3 ottobre il Balance Trio, composto da Gianfranco Brundo, Francesca Taviani e Ketty Teriaca, si esibirà a Gravina di Catania (ore 21.00 presso la Sala delle Arti) proponendo un programma che unisce suggestioni popolari e raffinate atmosfere cameristiche, spaziando dall’America Latina alla Russia fino al tango nuovo di Astor Piazzolla. Il concerto si aprirà con le Tres Danzas Latinoamericanas di José Elizondo, proseguendo con le Tre canzoni russe di Michail Glinka. Gran finale con Las cuatro estaciones porteñas di Astor Piazzolla, capolavoro assoluto del tango contemporaneo.





Sabato 4 ottobre, sempre a Gravina di Catania (ore 21.00 Sala delle Arti) Trio’clock composto da Gabriele Santangelo (pianoforte), Marco Bella (sassofono) e Francesco Bella (tromba) proporrà un viaggio nel cuore del jazz moderno: un intreccio di melodie che oscillano tra intimità e slancio, tra sussurri lirici e ritmi pulsanti, tra echi classici ed improvvisazione.

Domenica 5 ottobre presso l’Auditorium Angelo Musco di Gravina di Catania (ore 19.00) il fascino senza tempo dell’Opera dei Pupi incontra la grande letteratura cavalleresca con L’Angelica tra Boiardo, Ariosto e Brusantini della Compagnia teatrale Thalià. I celebri versi di tre autori, che hanno consegnato al mito i paladini di Francia e le loro avventure, verranno restituiti al pubblico attraverso il linguaggio scenico dei pupi siciliani, con testi di Antonino Viola, accompagnati dalle musiche dal vivo composte da Mattia Cavallaro con la consulenza musicale di Davide Pulvirenti. Sul palco si alterneranno combattimenti, amori e incanti, in un intreccio di poesia e teatralità che restituisce tutta la forza epica e popolare di questa tradizione.





La Compagnia teatrale Thalià nasce a Paternò e da oltre dieci anni porta avanti un’intensa attività di ricerca e produzione, con particolare attenzione all’Opera dei Pupi, patrimonio culturale immateriale dell’umanità riconosciuto dall’UNESCO. Con spettacoli e stagioni teatrali che intrecciano innovazione e memoria, Thalìa mantiene viva e attuale una delle più straordinarie tradizioni teatrali siciliane.

Il Festival, con la direzione artistica dei maestri Ketty Teriaca e Gianfranco Brundo, è organizzato dall’associazione Areasud ed è finanziato dal FNSV (Fondo Nazionale Spettacolo dal Vivo) – Ministero della Cultura per gli anni 2025 – 2027 con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Gravina di Catania. Attraverso la musica e le contaminazioni tra generi, il festival celebra la vivacità culturale delle Due Sicilie, intrecciando le radici della tradizione con le voci più innovative del panorama musicale attuale, fungendo da laboratorio di idee.

Il programma del Festival è consultabile online al sito www.duesiciliaefestival.it

