Dall’11 ottobre Funside e il Centro Sicilia, in collaborazione con Warner Bros. Discovery Global Consumer Products (WBDGCP), apriranno il primissimo Harry Potter pop-up store in Italia. Per la gioia di tutti i fan, il centro commerciale Centro Sicilia di Catania ospiterà un’area di oltre 400 m2 interamente dedicata a Harry Potter per un’esperienza d’acquisto incantata, tra giochi, eventi esclusivi e attività interattive





Il mondo di Harry Potter approderà ufficialmente al centro commerciale Centro Sicilia di Misterbianco (CT), con l’inaugurazione del primo Harry Potter pop-up store in Italia, realizzato da Funside e da Centro Sicilia, in collaborazione con Warner Bros. Discovery Global Consumer Products (WBDGCP) Italia, lo store sarà caratterizzato da un ambiente interattivo, pensato per tutti gli appassionati della celebre serie di film.

All’interno del pop-up store sarà presente il personale specializzato di Funside: uno staff preparato e disponibile che accompagnerà i visitatori attraverso lo store, offrendo assistenza, consigli personalizzati e guidandoli negli acquisti, sulla base dei loro gusti e interessi. L’apertura sarà l’11 ottobre, mentre la festa di inaugurazione si terrà giovedì 16 ottobre, dalle 16:00 alle 20:00, con la partecipazione di partner, ospiti, influencer e visitatori, ci avrà, poi, tempo fino all’11 gennaio 2026 per visitarlo.





Durante i tre mesi di apertura, il pubblico potrà scoprire tutte le attività e le installazioni che animeranno l’area, e che daranno ai fan la possibilità di immergersi nel mondo di Harry Potter. Sarà un’opportunità unica ed esclusiva per celebrare il mago più amato di tutti i tempi.

Tra le iniziative speciali in programma, spicca il firmacopie con Serena Riglietti, l’illustratrice delle prime edizioni italiane di Harry Potter, che parteciperà a un incontro con talk, sessioni di firmacopie e la vendita di illustrazioni in tiratura limitata. L’evento si svolgerà in collaborazione con Funside e Pottercast.

Tra i molti appuntamenti previsti, per Halloween l’area si trasformerà in un luogo di festa e magia, ospitando un grande raduno in costume dedicato a tutti i fan di Harry Potter. L’evento, realizzato in collaborazione con Rubie’s, prevederà una sfilata a tema in cui bambini e adulti potranno mostrare i loro travestimenti ispirati agli iconici personaggi dei film di Harry Potter. Sarà un’occasione speciale per tanti appassionati del mondo magico, che potranno celebrare tutti insieme la notte più sorprendente dell’anno. In vista delle festività natalizie, invece, sarà prevista una festa in costume ispirata al celebre Ballo invernale di Hogwarts, evento altrettanto coinvolgente, che permetterà a tutti i partecipanti di vivere un momento unico di divertimento e condivisione, sempre grazie alla collaborazione con Rubie’s. Tutti i visitatori che si presenteranno in costume agli eventi riceveranno un omaggio esclusivo a tema.





Il pop-up store di Harry Potter offrirà un calendario ricco e variegato di eventi ricorrenti, studiati per coinvolgere e appassionare fan di tutte le età. Tra le attività permanenti in programma vedremo i tavoli da gioco Lego, dove grandi e piccoli potranno cimentarsi nella costruzione degli scenari. Non mancherà un’attività ispirata all’iconica cerimonia del cappello parlante in collaborazione con Spin Master, il cui cappello parlante interattivo assegnerà i partecipanti, in maniera randomica, alle rispettive case di Hogwarts.

Ogni settimana, inoltre, i fan potranno sfidarsi in giochi a quiz, mettendo alla prova la propria conoscenza riguardo i film. Asmodee contribuirà con i propri giochi da tavolo a tema, in un’area dedicata ai laboratori creativi ispirati ad uno dei brand più amati di sempre.

Per chi predilige la lettura, sarà allestito un vero e proprio book club dedicato ai libri di Harry Potter, mentre per chi desidererà dare libero sfogo alla creatività ecco l’Hobby Club che proporrà attività “fai da te” con materiali e prodotti di partner come Ravensburger, Creativamente, MGA-Miniverse e U-Gear, creando così un ambiente dinamico e stimolante che celebra la magia in tutte le sue forme.

A completare l’offerta, saranno presenti numerosi spazi dedicati alle photo opportunity, pensati per far vivere ai visitatori un’esperienza stimolante. Tra le attrazioni non mancherà il celebre Binario 9 ¾, dove sarà possibile posare accanto alla iconica scena del carrello… e partire verso Hogwarts.





Nell’area ci saranno scenografie per gli immancabili selfie, come la spettacolare statua a grandezza naturale di LEGO Harry Potter e l’aula delle lezioni di pozioni con la statua del professor Piton. Infine, per gli amanti del collezionismo e del divertimento, ecco la scatola Funko Pop a grandezza naturale a tema Harry Potter, ambientazione unica per scatti originali e creativi da condividere sui social.

La lista dei brand partner che renderanno possibile questa esperienza unica include LEGO, MinaLima, The Noble Collection, Asmodee, Ravensburger (con CreArt), Rubie’s, Abysse, MGA-Miniverse, Funko, Loungefly, Hasbro e molti altri.





Il progetto segna un importante traguardo in Italia, poiché ospiterà i primo corner in-store ufficiale interamente dedicato al lavoro del celebre duo creativo MinaLima. All’interno di questa area esclusiva, i visitatori potranno trovare non solo le raffinate edizioni illustrate dei libri, ma anche una vasta selezione di gadget unici e prodotti di design ispirati all’universo di Harry Potter. Questa collaborazione offrirà ai fan l’opportunità di scoprire dettagli visivi esclusivi e collezionabili che rendono omaggio all’arte e alla creatività di MinaLima, riconosciuta a livello internazionale per il suo contributo significativo alla serie dei film.

L’Harry Potter pop-up store by Funside sarà un punto di riferimento imperdibile per tutti gli appassionati, a cui offrirà un mix esclusivo di divertimento, cultura pop e momenti magici da vivere insieme.

Informazioni sugli orari di apertura:

A partire dal: 11 ottobre 2025

Orario: 09:30 – 21:00

Luogo: Centro Sicilia, Misterbianco (CT) – Harry Potter pop-up store by Funside

Luogo: Centro Sicilia, SP54, MISTERBIANCO, CATANIA, SICILIA

