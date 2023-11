Dal 18 al 19 novembre 2023 il Circolo della Vela Lakkios di Siracusa in sinergia con la Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard (Settore Surfing) organizzerà la sesta tappa della Ortigia Sup Race valida come finale di Campionato Italiano di categoria Sup Race & Paddleboard 2023



Il “Circolo della Vela Lakkios” trasformato in un villaggio accoglienza per atleti, oltre 70 iscritti, presenti tutti i top players del panorama italiano del Sup, il Team ITALIA, il DS Luciano Serafica.



E’ grande fermento: mancano pochi giorni al via dell’ultima tappa del campionato, ma molti atleti si trovano già in città per ambientarsi nelle acque siracusane.



Tre giorni di puro agonismo che si svolgeranno intorno l’isola di Ortigia dal 18 al 19 novembre. Saranno disputate tre diverse discipline: Sprint race, Technical race, Long distance.



“La Ortigia Sup Race alla sua sesta edizione è ormai un format affermato e riconosciuto a livello nazionale.“ – afferma il project manager dell’evento, Ivan Scimonelli – “Avere la finale del Campionato Italiano di categoria di Sup Race & Paddleboard 2023 è motivo di orgoglio. Riuscire a coinvolgere così tanti atleti da tutta Italia seguiti da accompagnatori, genitori, tecnici e parenti si traduce in un risvolto economico per la città. L’azzurro delle maglie della Nazionale farà da sfondo all’isola di Ortigia, i migliori atleti si daranno battaglia per aggiudicarsi il titolo. Ringraziamo le Forze dell’Ordine, il Demanio Marittimo, la Capitaneria di Porto di Siracusa, il CONI, la federazione e tutte le attività economiche coinvolte e i numerosi volontari. Il risultato sarà per tutta la Città e non solo per il club organizzatore“.



Appuntamento al 18 novembre 2023 ore 14.00 circa per la partenza della Technical Race che sarà data nell’area antistante la “Villetta Aretusa” al Porto Grande di Siracusa.