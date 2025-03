Per il cinema in Biblioteca: al via martedì 18 marzo alle 18 presso la Biblioteca delle Donne Udipalermo la cinerassegna intitolata alla attivista per i diritti delle donne e delle lesbiche Rosi Castellese, scomparsa oltre un anno fa, con Wild Nights with Emily Dickinson di Madeleine Olnek (2028) .

Si legge nella presentazione del programma: “Alla cara e generosa amica Rosi Castellese, fondatrice nel 1999 di Lady Oscar Arcilesbica, prima associazione delle donne lesbiche di Palermo, e costruttrice di relazioni, ponti ed eventi culturali e politici (associazione Nzocché, Palermo Pride – un carro alla testa del corteo del Pride Palermo, di cui gettò le basi, del 2024 è stato a lei dedicato – Palermo Lesbicissima, Sicilia Queer Film Festival), dedichiamo e intitoliamo questa cinerassegna non solo per tenerne vivo il ricordo ma anche nella speranza di apportare continuità al riconoscimento politico di ogni essere umano nella sua singolarità umana e nel sociale. La cinerassegna è aperta a tutte le donne e gli uomini della città. “





Il primo film martedì 18 marzo alle 18: Wild Nights with Emily Dickinson di Madeleine Olnek (2028) – Un’icona della letteratura proposta sotto una luce del tutto inattesa. L’immagine di Emily Dickinson come donna reclusa, triste e solitaria, viene completamente stravolta facendo emergere il grande amore che ha vissuto con un’altra donna, Susan.



Il programma completo: FUORI DAGLI SCHERMI rassegna di cinema lesbico da Martedì 18 marzo – Wild Nights with Emily Dickinson di Madeleine Olnek (2028) ; Venerdì 18 aprile – Elisa e Marcela di Isabel Coixet (2019); Venerdì 23 maggio – Jenny’s Wedding di Mary Agnes Donoghue (2015); Venerdì 20 giugno – Go Fish di Rose Troche (1994)



SCELTE DI VITA da Venerdì 26 settembre – Vergine giurata di Laura Bispuri (2015): Venerdì 24 ottobre – Tomboy di Céline Sciamma (2011); Venerdì 21 novembre – Ragazze in uniforme di Leontine Sagan (1931) .





VOCI FEMMINISTE PER LA TERRA da Venerdì 12 dicembre – Trashed di Candida Brady (2012); Venerdì 23 gennaio – Domani di Melanie Laurent e Cyril Dion (2015); Venerdì 20 febbraio – Donne di terra di Elisa Flaminia Inno (2021) .



Le proiezioni inizieranno alle ore 18.00 presso la Biblioteca delle donne, via Lincoln 121. Si raccomanda la massima puntualità, non sarà consentito l’ingresso a proiezione iniziata.



Luogo: biblioteca delle donne udipalermo, via lincoln , 121, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.