È tutto pronto per la 4ª edizione del Beer Street Festival, la manifestazione che trasforma Balestrate (Pa), in un tripudio di sapori, suoni ed emozioni. Da domani, giovedì 24 a domenica 27 luglio, il festival – ideato e curato dalla Sicily Event di Davide Merlino, Ambasciatore del Gusto Doc Italy – animerà la suggestiva terrazza sul mare del belvedere dei tramonti con il meglio della birra artigianale italiana, una selezione irresistibile di street food e un ricco palinsesto musicale.

Dopo il grande successo delle passate edizioni, il Beer Street Festival si conferma un appuntamento irrinunciabile dell’estate siciliana, capace di attirare migliaia di visitatori provenienti da ogni parte dell’Isola e d’Italia. Al centro dell’esperienza sensoriale ci saranno, ancora una volta, le birre artigianali di alta qualità, protagoniste indiscusse di questa kermesse. Tra i birrifici presenti spiccano nomi di eccellenza come Birra dei Mari, Pasi, Chinaschi, Epica e Bruno Ribadi, ognuno con le sue creazioni uniche, frutto di ricerca, passione e legame con il territorio.

“Il Beer Street Festival non è solo un evento, è un’esperienza collettiva che celebra la cultura della birra artigianale, l’incontro tra territori e la voglia di condivisione. Siamo orgogliosi di offrire un momento di festa che unisce convivialità, qualità e valorizzazione del territorio”, ha dichiarato Davide Merlino, ideatore della manifestazione.

Ogni sera, a partire dalle 19:00, l’energia della musica live e dei DJ set trasformerà il belvedere in una grande festa a cielo aperto. Si parte giovedì 24 luglio con il DJ Francesco Gagliano e la Lady in Troubol Band. Venerdì 25 luglio saliranno sul palco il DJ Nicolò D’Anna e la Spin Rocket Band. Sabato 26 luglio sarà la volta del DJ Francesco Palazzolo e della Groove Kind Band. Domenica 27 luglio, gran finale con il DJ Cristian Lumetta e la Ligablasco Band, per una chiusura travolgente all’insegna del rock italiano.

Il valore culturale del Beer Street Festival va ben oltre la semplice degustazione: è una celebrazione delle tradizioni locali e della ricchezza gastronomica della Sicilia. Gli stand di street food offriranno piatti tipici della cucina isolana e proposte gourmet reinterpretate in chiave moderna, valorizzando le materie prime del territorio e offrendo ai visitatori un viaggio gastronomico autentico e coinvolgente.

Immerso in una cornice paesaggistica straordinaria, sospeso tra il profumo del mare e i colori caldi del tramonto, il Beer Street Festival è un’esperienza che coinvolge tutti i sensi. Il belvedere di Balestrate si trasforma per quattro giorni in una terrazza affacciata sul Mediterraneo dove condividere sorrisi, scoperte e brindisi sotto le stelle.





