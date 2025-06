Il bisogno forte di avere insieme una narrazione altra a partire dal tema “Quali sfide per una democrazia malata? La democrazia come conquista quotidiana”. E’ quello che propone l’Istituto Pedro Arrupe con la sua Summer school 2025, in programma dal 25 al 27 luglio nella sede dell’Istituto di via Franz Lehar, 6. Le iscrizioni sono aperte entro il 15 luglio.





Per l’occasione, interverrà Leonardo Becchetti, ordinario di Economia politica presso l’Università Tor Vergata di Roma e autore di numerose pubblicazioni sui temi della finanza etica, il microcredito, la responsabilità sociale di impresa ed il commercio equo e solidale.

“La Summer school sarà l’inizio di un percorso di formazione politica in forma laboratoriale ed intergenerazionale – afferma p. Gianni Notari, direttore dell’Istituto Pedro Arrupe – che si articolerà lungo tutto il prossimo anno sociale. Il nostro impegno, pertanto, intende essere una reazione al senso di impotenza che viviamo di fronte ai drammatici avvenimenti che registriamo quotidianamente. Riflettere e condividere è importante e significativo perché la democrazia si costruisce insieme, ogni giorno!”.





“Viviamo tempi complessi, in cui le sfide globali sembrano susseguirsi senza tregua. Ma di fronte a ogni sfida, sorge anche un’opportunità – scrive nella nota l’Istituto Arrupe -. E la domanda centrale oggi è: siamo in grado di coglierla? Siamo in grado di vincere la sfida climatica? La transizione ecologica è davvero possibile o resta uno slogan vuoto? L’intelligenza artificiale ucciderà il lavoro o lo trasformerà? Possiamo cambiare il mondo attraverso il nostro modo di spendere e scegliere? Il nostro paradigma economico è riformabile oppure destinato a collassare su se stesso? E ancora. Una trasformazione della politica in Italia è attuabile? I social media favoriscono il dibattito o lo avvelenano? Domande cruciali, a cui non possiamo più sottrarci. Ma attenzione: non esistono risposte semplici, né verità preconfezionate. Esiste solo una via: rimetterci in gioco”.

Per la partecipazione è prevista una quota di iscrizione di 30 euro che prevede i pasti del venerdì sera e del sabato e il contributo alle spese di organizzazione e segreteria. La scheda di iscrizione va inviata, entro il 15 luglio a info@istitutoarrupe.it insieme alla ricevuta di versamento della quota da effettuarsi all’IBAN IT57X0306909606100000120669 con la seguente causale: iscrizione Summer school 2025. Per altre informazioni si potrà contattare il sito www.istitutoarrupe.it

