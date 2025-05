Prenderà il via il prossimo 26 maggio ad Agrigento la “Festa del Viaggio”. Una rassegna lanciata da “Agrigento Capitale della Cultura 2025”, insieme con la “Strada degli Scrittori”, nell’ambito del progetto “Le Piazze della Capitale”. Un racconto fra miti e grandi autori. Un invito alla scoperta di storie, luoghi e pietre millenarie fra la Valle dei Templi e le “piazze” letterarie della Capitale.

Il tema del viaggio diventa occasione di spettacolo e intrattenimento con scrittori, artisti, star della Tv, blogger, tutti chiamati ad animare tre serate organizzate nella corte del Palazzo della Provincia e della Prefettura. Evento reso possibile anche grazie al prefetto Salvatore Caccamo e al presidente della Provincia Giuseppe Pendolino che consentono di trasformare in un teatro aperto alla città la sede di piazzale Vittorio Emanuele.

Appuntamento alle ore 21 di lunedì 26, mercoledì 28 e venerdì 30 maggio: la partecipazione agli eventi serali è libera e gratuita fino ad esaurimento dei posti disponibili, e si potrà effettuare la prenotazione, nel limite di 2 biglietti per ogni singolo ordine, scrivendo a eventi@stradadegliscrittori.com . Coordinerà gli incontri Felice Cavallaro, direttore della “Strada”, l’associazione impegnata l’ultima settimana di maggio nell’edizione 2025 del Master di scrittura.

Sarà Licia Colò il 26 maggio ad animare la prima serata della “Festa del Viaggio” dedicata al tema “Itinerari”. La famosa conduttrice televisiva, storico volto di “Alle Falde del Kilimangiaro”, racconta con immagini e filmati itinerari effettuati in tutto il mondo parlando delle meraviglie e delle insidie del pianeta. Accanto a lei Emanuela Rosa-Clot, direttrice di Bell’Italia, Ottavio Di Brizzi, direttore editoriale della rivista del Touring Club, e lo scrittore Gaetano Savatteri.

Mercoledì 28 maggio il tema del viaggio miscela le suggestioni dei luoghi da scoprire con quelle del cibo e della componente eno-gastronomica. Riflessioni animate sul tema “Traghettare” dalla scrittrice Lidia Tilotta con la chef Mareme Cisse, entrambi autrici di un libro che sarà presentato in prima assoluta, “Sogni di zenzero”. Con loro anche Gaetano Basile, storico divulgatore di usi e costumi siciliani, e un grande fotografo figlio d’arte, Pucci Scafidi, apprezzato per mostre ed eventi in tutto il mondo.

Alla terza tappa della “Festa del viaggio”, il 30 maggio, sul tema “Visione”, interverranno l’attore Gaetano Aronica, il responsabile della comunicazione esterna della Fondazione Ferrovie dello Stato, Pietro Fattori, le scrittrici Mariella Fiume e Fulvia Toscano, la ex soprintendente del Mare Valeria Li Vigni, moglie dell’archeologo Sebastiano Tusa tragicamente scomparso nel 2019, Francesca Planeta, la signora del vino con radici a Menfi, e Salvatore Nocera Bracco.

Considera la “Festa del Viaggio” una grande occasione di richiamo la presidente della Fondazione Agrigento 2025, prefetto Maria Teresa Cucinotta: “Capitale della cultura concentra anche in questo modo l’attenzione sui luoghi di grandi autori come Pirandello, Sciascia, Camilleri. La Festa del viaggio rappresenta solo una tappa di un progetto più ampio che accompagnerà la città nei prossimi mesi e che saprà creare opportunità di crescita economica e sociale attraverso la cultura”.

Un tema particolarmente caro al direttore della Fondazione Agrigento 2025 Giuseppe Parello: “Il progetto delle Piazze della Capitale rappresenta una importante occasione per rafforzare il legame di questo territorio con i grandi scrittori che qui hanno avuto i natali o hanno trovato ispirazione. Un’opportunità per farle diventare luoghi della memoria collettiva, di incontro e di confronto tra le culture”.

Soddisfatti dalle adesioni alla Festa e al Master gli amici della Strada degli Scrittori, come sottolinea Felice Cavallaro: “Il tema del viaggio amplia il nostro sguardo sulla storia e sul futuro di un’area che accoglie i viaggiatori esaltando i luoghi dei grandi autori del Novecento”. Rinnovato l’invito alla massima partecipazione a questi primi appuntamenti, fra i tanti previsti per i prossimi mesi. A cominciare da un convegno e da un evento dedicati da Fondazione e Strada, il prossimo 18 luglio, ad Andrea Camilleri nel centenario della sua nascita.





