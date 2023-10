Palermo. Al via Pubblic-Azione 2023 , VI edizione, sottotitolo: “Presenze e abbandoni“, il festival di teatro contemporaneo, per la direzione artistica di Marco Pupella, in programma dal 5 al 27 ottobre al teatro Sant’Eugenio – Direzione Artistica Pupella.

“Mi sorprende Pubblic-Azione, mi piace che, nel corso delle cinque precedenti edizioni, aprendosi alle maggiori realtà siciliane di teatro contemporaneo, si sia affermata, reggendone il peso, come appuntamento da non perdere per pubblico e addetti ai lavori – commenta il direttore artistico Marco Pupella -. Il titolo di questa sesta edizione, Presenze e abbandoni, probabilmente è quello che non avrei, o forse si, voluto scrivere. Doloroso è il suo significato. Pensare che certe presenze, date erroneamente per scontate, ti abbandonino, che non se ne possa umanamente più sentire la voce, osservarne i gesti, è sconfortante. Ma é proprio adesso che interviene Pubblic-Azione con la forza e la potenza del teatro che ci conduce al quotidiano secondo la sua prospettiva e le sue regole di sopravvivenza a tutti i costi, é questa la missione del teatro. Lavorare come artista e come pubblico al “rifinimento” delle proprie sensibilità, o più drasticamente, lavorare alla costruzione di un sentimento apertamente critico sul mondo “di casa” e sul mondo globale, accettarne le imperfezioni, assieme alle nostre, con la certezza di poterne affidare la cura al teatro”.

Pubblic-Azione Teatro festival 2023, dà spazio e voce a nuove drammaturgie e a numerosi attori siciliani. Tra i protagonisti della rassegna: Salvatore Nocera, Rosario Palazzolo, Albino Francis Cipolla, Turi Zinna, Fabio Grasso, Elio Gimbo, Alceste Ferrari, Luciano Sergiomaria, Vincenzo Pepe, Alessandro Fricano, Stefano Cutrupi, Ada Cristiana, Nicolò Zorn Bonaventura, Marcantonio Pinnizzotto, Paride Cicirello, Benedetta Aiello, Marta Fogazza, Massimo Vazzana, Oriana Billeci, Andrea Buffa, Fabiola Arculeo, Marzia Coniglio, Danilo Zisa, Sandra Zerilli, e Lavinia Pupella.

Sono ben sette gli appuntamenti in programma, eccoli nel dettaglio:

Giovedì 5 ottobre, alle ore 21, appuntamento con “La vita schifa” di Rosario Palazzolo, un reading a cura di Salvatore Nocera e lo stesso Palazzolo, con improvvisazioni musicali di Simon Albino Francis Cipolla.

Venerdì 6 ottobre, alle ore 21, “Ballata per San Berillo”, di e con Turi Zinna accompagnato dalle musiche originali di Fabio Grasso.

Sabato 7 e domenica 8 ottobre (rispettivamente alle ore 21 e alle ore 18) doppio appuntamento con “Art” di Yasmina Reza con Alessandro Fricano, Luciano Sergiomaria e Vincenzo Pepe, per la regia di Luciano Sergiomaria.

Venerdì 13 ottobre, alle ore 21, “Il signor Dopodomani – L’indicibile sproloquio di un condannato a vivere” di Domenico Loddo, con Stefano Cutrupi, voce di Ada Cristiana Nicolò. Lo spettacolo è diretto da Roberto Zorn Bonaventura.

Venerdì 20 ottobre, alle ore 21, “Interno 13” di Benedetta Aiello. In scena: Benedetta Aiello e Massimo Vazzana diretti da Benedetta Aiello e Marta Fogazza.

Giovedì 26 ottobre, alle ore 21, andrà in scena *“Amoreuomo” di Marco Pupella, per la regia di Marco Pupella. Sul palco: Paride Cicierello, Sandra Zerilli e Lavinia Pupella.

Venerdì 27 ottobre, alle ore 21, “Orfeo e Euridice – Un limbo oltre il tempo” di Oriana Billeci e con Andrea Buffa, Marzia Coniglio, Fabiola Arculeo e Danilo Zisa. Regia Oriana Billeci.

Ingresso libero previa prenotazione al numero 091 6710494.

Il teatro Sant’Eugenio si trova in piazza Europa 39/41 a Palermo.

http://www.teatrosanteugenio.it/

Luogo: Teatro Sant’Eugenio, Piazza Europa, 39/41, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 05/10/2023

Data Fine: 27/10/2023

Ora: 21:00

Artista: vari artisti

Prezzo: 0.00

