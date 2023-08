Un’estate ricca di eventi a Ciminna che prosegue con due appuntamenti assolutamente imperdibili: il Cuddiruni Festival e la Notte Bianca. Il Cuddiruni Festival, giunto alla settima edizione, dedicato a uno dei prodotti gastronomici simbolo del territorio, si svolgerà giovedì 31 agosto con i visitatori che potranno assaggiare la prelibata pietanza nelle pizzerie locali o in piazza Gabriele Bonanno dove verrà installato un cluster del gusto con due forni che sforneranno sul momento i cudduruni. Durante la manifestazione ci saranno anche altri espositori di prodotti tipici siciliani con salumi, formaggi e dolci tipici. L’evento, inoltre, sarà impreziosito dallo spettacolo di Massimo Spata, apprezzato cabarettista non solo in Sicilia ma anche a livello nazionale. Il cuddiruni, prodotto culinario della cucina tipica ciminnese, è una focaccia un po’ più piccola della pizza, di impasto morbido e gustoso, dal sapore forte e deciso con un profumo irresistibile, condita con salsa di pomodoro, acciughe, cipolle, formaggio pecorino e mollica.

Un altro appuntamento di punta del programma estivo di Ciminna sarà la Notte Bianca che si svolgerà venerdì 1 settembre con degustazioni di prodotti tipici e una serie di eventi come i balli di gruppo e gli spettacoli itineranti di Kamolia Street Band e Buskers, il concerto di Lello Analfino e infine l’animazione di Radio Time anni 90 che farà ballare i presenti con la musica dance fino a notte inoltrata.

Tra gli eventi in programma dell’estate ciminnese anche il concerto del chitarrista Francesco Buzzurro il 25 agosto, il primo Trofeo podistico San Vito e lo spettacolo comico di Gianni Nanfa il 26 agosto, il Premio Gattopardo il 29 agosto e il cabaret di Salvo La Rosa ed Enrico Guarnieri “Litterio” con lo spettacolo pirotecnico il 2 settembre.

“Si rinnova l’appuntamento con il Cuddiruni Festival arrivato alla sua VII Edizione – ha commentato il sindaco di Ciminna Filippo Vito Barone – dove viene celebrata l’ enogastronomia locale con un richiamo del prodotto principe che è il cuddiruni, ma sarà possibile anche vedere una serie di mostre, degustare altri prodotti tipici ed assistere allo spettacolo di Massimo Spata, comico di caratura nazionale. Gli eventi continuano giorno 1 con la Notte Bianca, una serata piena di eventi musica e divertimento”.

“Ciminna conclude il suo vasto cartellone estivo – ha aggiunto l’assessore al turismo sport e spettacolo Francesca Leone – con due grandi eventi: il Cuddiruni Festival e la Notte Bianca. L’obiettivo è quello di aprire le porte ai turisti che in quei giorni potranno degustare i nostri prodotti tipici, apprezzare le mostre che saranno esposte all’aperto, assistere agli spettacoli e trascorre una piacevole serate d’estate”.

Luogo: Ciminna, CIMINNA, PALERMO, SICILIA

