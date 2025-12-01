L’Associazione Francesco Foresta ODV, nata lo scorso gennaio con l’obiettivo di sostenere i pazienti oncologici e le loro famiglie attraverso azioni concrete sul territorio, celebra quest’anno la memoria del giornalista fondatore delle testate giornalistiche I Love Sicilia, S, e LiveSicilia, con un Premio di studio in denaro a suo nome che verrà consegnato il 2 dicembre c.a., giorno della sua nascita – come inno alla vita – in occasione di quello che sarebbe stato il suo 60° compleanno.





Francesco Foresta è scomparso prematuramente nel 2015 a causa di un cancro, piaga dilagante che riguarda una fetta di popolazione sempre più consistente e di età via via sempre inferiore, e che sappiamo di poter contrastare efficacemente solo grazie alla ricerca scientifica. Ecco perché l’Associazione ha voluto istituire, insieme al rettore Massimo Midiri dell’Università degli Studi di Palermo che ha prontamente sposato l’iniziativa, un Premio di Studio che premiasse e sostenesse economicamente un/una giovane studiosa/o dell’Ateneo particolarmente meritevole, che abbia dimostrato spiccato interesse e dedizione nella ricerca oncologica. Un’iniziativa volta a valorizzare il talento dei giovani ricercatori e, al tempo stesso, rafforzare l’impegno verso una causa che tocca da vicino l’intera comunità. “Investire sui giovani talenti siciliani impegnati in ambito oncologico vuole da un lato motivare i ricercatori a non lasciare questa terra – e creare una rete virtuosa di ricerca locale potrebbe soddisfare le loro aspettative anche occupazionali – e dall’altro, spiega Donata Agnello, vedova di Francesco Foresta e presidente della ODV, ampliare il raggio d’azione coinvolgendo nel premio, a partire dalla prossima edizione, progetti di studio di giovani talenti impegnati anche in altre strutture oncologiche regionali e nazionali”.





La commissione del Premio di Studio Francesco Foresta, cui hanno preso parte il prof. Antonio Russo, presidente nazionale del Collegio degli Oncologi Medici Universitari (COMU), e Donata Agnello presidente dell’Associazione. è stata presieduta dal prof. Marcello Ciaccio, presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Palermo. La cerimonia – di cui si allega la locandina – si terrà martedì 2 dicembre alle ore 12:00 presso la Sala Magna del Complesso Monumentale dello Steri.

Luogo: PALERMO, Sala Magna Palazzo Steri, Pzza Marina, 60, PALERMO, PALERMO, SICILIA

