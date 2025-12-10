Il concorso internazionale “Uno, Nessuno e Centomila” di Agrigento, ispirato all’opera di Luigi Pirandello, il 12 e 13 dicembre prossimi, sarà presentato come un caso di studio alla 26ª Conferenza Internazionale “Theatre and Experiment. Reimagining the Performing Arts”, ospitata dalla prestigiosa Università delle Arti di Târgu Mureș, in Romania.

Tra i contributi più attesi spicca l’intervento del professor Laszlo Alexandru, docente del Colegiul Național “G. Barițiu” di Cluj-Napoca, che racconterà come il concorso – nato nel 2017 per celebrare i 150 anni dalla nascita del Premio Nobel Luigi Pirandello – sia riuscito a trasformarsi in un modello educativo capace di coniugare teatro, letteratura e innovazione didattica.





L’iniziativa del Concorso, sostenuta da un’ampia rete di istituzioni italiane e internazionali, coinvolge ogni anno studenti e scuole di tutto il mondo chiamati a reinterpretare le novelle pirandelliane attraverso il linguaggio teatrale e cinematografico: un laboratorio creativo che ha generato centinaia di adattamenti teatrali, di spettacoli e cortometraggi, diventando un osservatorio privilegiato sul modo in cui i giovani leggono, traducono e mettono in scena l’universo pirandelliano.

Grazie alla lunga esperienza del prof. Laszlo Alexandru, che ha guidato i suoi studenti nella realizzazione di quattro adattamenti teatrali e quattro cortometraggi premiati ad Agrigento, l’intervento alla conferenza offrirà alla comunità accademica internazionale un focus sul valore formativo del concorso: un luogo, il Teatro Luigi Pirandello di Agrigento, in cui la letteratura incontra la scena, la didattica si rinnova e le nuove generazioni dialogano con un classico della modernità.

La IX edizione del concorso “Uno, Nessuno e Centomila” è ancora aperta alla partecipazione delle scuole: il bando scade il 31 gennaio 2026.

