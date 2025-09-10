Un traguardo che unisce talento, passione e cultura: Eleonora Tropea, giovanissima studentessa del Liceo Classico Europeo Esabac, Istituzione Educativa Convitto Nazionale Mario Cutelli di Catania, ha partecipato alla 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia grazie alla vittoria del contest “Migliore Recensione cinematografica” organizzato dal Catania Film Fest 2024.

Il premio le ha permesso di vivere in prima persona l’atmosfera unica del festival cinematografico più prestigioso al mondo, un’esperienza che Eleonora ha saputo raccontare con sensibilità e profondità, trasformando le impressioni in immagini vivide e coinvolgenti.

“Arrivare a Venezia durante la Mostra significa immergersi in un flusso continuo di persone: turisti, appassionati, addetti ai lavori e star internazionali che si incontrano e si mescolano sullo stesso vaporetto diretto al Lido. Guardando fuori dal finestrino, tra le acque verdi della laguna e i palazzi che sembrano usciti da un’antica fiaba, ho sentito di far parte di qualcosa di speciale. Il festival non è solo proiezioni e red carpet: è un villaggio vivo, popolato da giovani cinefili che discutono animatamente delle novità, da spettatori esperti che ricordano le edizioni passate, e da celebrità che, pur brillando di eleganza, si lasciano incantare dalla stessa magia che conquista tutti noi. Per me è stata un’esperienza memorabile, che mi ha permesso di entrare, anche solo per pochi giorni, in un mondo che fino a ieri conoscevo soltanto dallo schermo”.





A sottolineare l’importanza di questo percorso arriva anche la voce del Fondatore e Direttore Artistico del Catania Film Fest, Cateno Piazza:

“Crediamo profondamente nel ruolo dei festival come spazi di formazione, crescita e confronto per i giovani. Offrire a ragazze e ragazzi come Eleonora la possibilità di partecipare a eventi internazionali come la Mostra del Cinema di Venezia significa dare loro strumenti preziosi per guardare al futuro con occhi diversi. Il cinema non è soltanto intrattenimento: è cultura, è identità, è un linguaggio universale che aiuta le nuove generazioni a crescere e a sentirsi parte di una comunità globale”.

La partecipazione di Eleonora alla Mostra del Cinema di Venezia rappresenta dunque non solo un successo personale, ma anche un motivo di orgoglio per il Liceo Cutelli e per l’intera città di Catania, oltre che una conferma della missione del Catania Film Fest: valorizzare i giovani talenti e dare loro l’opportunità di vivere esperienze che possano arricchire il loro percorso umano e culturale.

Luogo: Zo Centro Culture Contemporanee, Piazzale Asia , 6, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.