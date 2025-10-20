Mentre il mondo corre veloce, spesso spinto dall’egoismo e dall’indifferenza, Oliveri — un piccolo borgo affacciato sul mare di Sicilia — continua a camminare al ritmo del cuore. Non è solo la sua bellezza a renderlo speciale, ma la forza silenziosa della sua gente, che ha fatto della solidarietà la propria quotidianità.

Un cuore che batte all’unisono con chi ha bisogno, che accoglie, ascolta, costruisce, resiste. Un cuore che non cerca visibilità, ma che oggi si ritrova ad essere esempio internazionale di solidarietà autentica.

Il World Mayor Prize, uno dei più prestigiosi riconoscimenti internazionali destinati ai sindaci che si distinguono per impegno civico e visione sociale, non verrà assegnato nel 2025. Una scelta forte e significativa, motivata dalla scarsa partecipazione pubblica e, ancor di più, dalla mancanza di proposte credibili sul tema cruciale della lotta alla povertà.

Un segnale d’allarme per le istituzioni, ma anche uno spazio di riflessione. In questo silenzio diffuso, però, una voce ha saputo emergere con autenticità: quella che arriva da Oliveri, piccolo comune della costa nord-orientale della Sicilia, dove ogni giorno una comunità intera si rimbocca le maniche e trasforma la solidarietà in pratica quotidiana.





“La risposta dalla Sicilia è stata molto incoraggiante. Ciò che ci ha colpito è stata l’alta qualità della corrispondenza ricevuta.”

(World Mayor Foundation)

Da questa constatazione nasce il Solidarity Prize 2026, un premio che cambia profondamente approccio: non più centrato solo sulle figure individuali, ma sul potere trasformativo delle comunità. Quelle che, lontano dai riflettori, vivono ogni giorno il senso più profondo del “prendersi cura”.

E tra queste, Oliveri è diventata il simbolo di un modello possibile e replicabile.

Oliveri non è solo un grazioso borgo affacciato sul mare, con poco più di 2.000 abitanti. È una comunità che ha fatto dell’accoglienza, della partecipazione e del rispetto reciproco la propria identità.





Qui, l’inclusione non è un progetto a termine, ma un modo di vivere. Le politiche pubbliche non vengono calate dall’alto, ma nascono dal dialogo con i cittadini, dall’ascolto attivo, dalla condivisione di responsabilità. Qui, nessuno è lasciato solo, e chi arriva da lontano trova spazi, mani e volti pronti a tendersi.

La povertà non viene nascosta, ma affrontata con dignità. I bisogni non sono etichettati, ma compresi e accolti. La diversità non è un ostacolo, ma una ricchezza che viene vissuta e valorizzata ogni giorno.

In questo contesto, il sindaco Francesco Iarrera si è distinto non per personalismi, ma per aver saputo rappresentare, raccontare e sostenere la voce della sua comunità. Un sindaco che scrive, parla, agisce — ma lo fa come parte di un “noi” più grande, che è il vero protagonista del cambiamento.

“Oliveri è molto più di un modello: è una testimonianza viva di come un piccolo paese possa trasformarsi in un faro di umanità. Qui, amministrazione e cittadini camminano fianco a fianco, costruendo insieme un futuro più giusto, più umano, più vero.”

(Immigrant Times)





In un’epoca in cui ogni traguardo viene spesso celebrato con clamore mediatico, Oliveri ha scelto una via diversa: non ha diffuso comunicati stampa, non ha cercato visibilità, pur essendo una delle poche comunità finaliste del Solidarity Prize.

Questa discrezione, lungi dal ridurne il valore, ne amplifica la credibilità e la bellezza. Perché Oliveri non è cambiata per la candidatura: continua a essere la stessa comunità umile, autentica, attenta. Una comunità che non cerca riconoscimenti, ma vive ogni giorno ciò che altri ancora dichiarano come obiettivo da raggiungere.

È proprio questa coerenza che ha colpito osservatori e fondazioni internazionali. Oliveri non “fa solidarietà” per dovere o per strategia politica: la vive come una forma naturale di esistenza collettiva.





In un continente spesso dominato da logiche divisive, Oliveri ci ricorda che l’unità è ancora possibile. Che la speranza può nascere nei luoghi più piccoli, e che il futuro dell’Europa non si costruisce solo nei palazzi delle capitali, ma anche nei vicoli silenziosi dei paesi che resistono con il cuore.

Sostenere Oliveri significa credere in un altro modello di convivenza, fondato su:

• accoglienza senza barriere,

• lotta concreta alla povertà,

• cittadinanza attiva e responsabile,

• collaborazione tra istituzioni e persone,

• un’umanità vissuta, non raccontata.





Come Dare il Tuo Supporto a Oliveri ?

Ogni messaggio di sostegno conta. Ogni voce può fare la differenza.

Vai su: https://www.immigranttimes.org/solidarity-prize

Invia il tuo messaggio. Condividi la storia di Oliveri. Fai arrivare questo esempio dove c’è bisogno di luce.

Oliveri non chiede applausi. Chiede solo di essere ascoltata.

E oggi più che mai, merita di essere celebrata.

Perché da questo piccolo cuore della Sicilia batte una speranza che può illuminare l’Europa intera.

