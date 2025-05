“Le innovazioni rendono migliori anche le idee imprenditoriali e artistiche”. Lo dicono i cittadini di Brolo dopo l’attivazione della la fibra ottica, superveloce che ha visto migliorare la loro qualità di vita. Come è successo ad esempio a Dario Cerrito cantante, musicista polistrumentista e producer, che ha anche un suo studio d’incisione. “Fin da piccolo, – racconta – ho iniziato a suonare il pianoforte, poi sono passato al violino. Oggi a 38 anni ancora canto e comunque la musica è sempre la mia passione Con l’arrivo della fibra ottica a Brolo la mia vita è cambiata, soprattutto per quanto riguarda scaricare file o plugin che è molto più facile. Così come sono più semplici anche le collaborazioni con altri musicisti. Ci sentiamo spesso con un mio grande amico produttore che è di Salerno: quando mi serve una mano basta collegarmi sia per un mix o un un arrangiamento. Riusciamo a inviare i file senza perdere qualità e soprattutto in maniera molto veloce”.

Cerrito sottolinea anche l’affidabilità della fibra veloce: “Prendo lezioni di canto dal mio maestro di Bergamo con il quale mi collego online, è praticamente come se lui fosse qui accanto a me”. D’accordo anche il vicesindaco di Brolo Carmelo Ziino: “La recente installazione della fibra ottica superveloce ha segnato una svolta importante per il nostro comune. Questa innovazione ha portato anche molte novità positive per i cittadini e le aziende”.

“Open Fiber – sottolinea Daniela Gallotta Sales area manager Sud Italia dell’azienda- ha messo in campo una serie di attività commerciali interessanti. Una tra tutte è 100% fibra vera che in sinergia con alcuni comuni capofila, tra cui Brolo, ha fatto migrare il rame verso la fibra ottica pura in tecnologia Ftth, offrendo all’utente finale un ulteriore vantaggio: il rilascio di un voucher di 100 euro che potrà spendere attraverso i canali online più convenzionali. Una serie di promoter sul territorio locale hanno lo scopo di informare e supportare la clientela – prosegue Galllotta – verso un’informazione completa che riguarda la tecnologia più affidabile”.

“La mission di Open Fiber – aggiunge Claudio Imperiale, field operations manager della società – è di incrementare il processo di transizione digitale ed ecologica anche attraverso progetti sperimentali come quello 100% Fibra Vera che ha visto il Comune di Brolo protagonista. Si sta offrendo un ulteriore vantaggio, ridurre i tempi di attivazione verso i clienti che richiedono una fibra ottica sempre più efficace ed efficiente. I vantaggi dei clienti sono quelli legati, per esempio allo smart working, quindi poter lavorare dalla propria abitazione. Pensiamo anche – prosegue Imperiale – al campo sanitario, alla telemedicina o al gaming online o alle pubbliche amministrazioni che avranno la capacità e la possibilità di digitalizzare il loro archivio documentale. Tutto questo ad una velocità di connessione varia a 2,5 GB al secondo. Il percorso digitale fa migliorare l’esperienza di vita quotidiana”.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.