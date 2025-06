“Grafica”, “Comunicati stampa”, “Social”: al via i tre laboratori online proposti dal CESV Messina per affinare e migliorare le attività di comunicazione di volontari ed operatori del terzo settore. I laboratori avranno ciascuno una durata di 4 ore (suddivisi in 2 incontri da 2 ore) e si svolgeranno in modalità webinar. In ragione delle proprie esigenze si può scegliere di partecipare a tutti oppure soltanto ad uno o due dei corsi proposti.





Il corso base di grafica (“Comunicare un evento”), curato da Riccardo Bonaventura, si terrà online martedì 24 e giovedì 26 giugno, dalle ore 16:00 alle ore 18:00 . Si tratta di un corso introduttivo pensato per chi vuole imparare a progettare una locandina chiara ed efficace per promuovere un evento. Attraverso nozioni di base sulla composizione visiva, si individueranno quali elementi sono fondamentali, come organizzarli e quale peso dare alle informazioni. Si penserà anche ai formati più adatti per la condivisione sui social. Il tutto sarà accompagnato da esercitazioni pratiche su Canva, uno strumento semplice, intuitivo e accessibile a tutti.

Il laboratorio dedicato ai comunicati stampa sarà curato da Iria Cogliani. Gli incontri si svolgeranno online martedì I luglio e giovedì 3 luglio, dalle ore 16:00 alle ore 18:00. Il laboratorio è specificatamente ideato per il mondo del Volontariato e del Terzo Settore in genere. Lo spunto di base è una doppia considerazione: le redazioni giornalistiche sono invase da comunicati; il Terzo Settore è concentrato più sul fare che sul raccontare. Attraverso simulazioni, esercitazioni e correzioni, il laboratorio consentirà ai partecipanti di "far pratica" di capacità di sintesi, chiarezza espositiva e gerarchia delle notizie.

Il laboratorio "Facile dire social" sarà curato da Alessia Cotroneo e avrà luogo online martedì 8 e mercoledì 9 luglio dalle ore 16:00 alle ore 18:00. Si tratta di un percorso di formazione di base, organizzato in due incontri, specificatamente ideato per volontari e rappresentanti di associazioni ed enti di terzo settore del Messinese. Parecchi volontari, nel corso di consulenze di comunicazione e a margine di incontri, lamentano ancora difficoltà nella gestione, anche di base, dei social network per la loro organizzazione. Il corso fornirà specifici apprendimenti attraverso simulazioni dal vivo e correzioni singole e collettive.

Per le iscrizioni bisogna registrarsi sull'area riservata mycesvmessina.org (https://cesvmessina.org/benvenuto-su-mycesvmessina-org/) e poi selezionare il corso.





NOTE SUI FORMATORI

Riccardo Bonaventura – Art director, nasce come grafico multimediale, editoriale e aziendale. Otto anni di esperienza in un’agenzia di comunicazione gli hanno regalato nuove competenze su vari campi: ufficio stampa, organizzazione eventi, produzioni video (spot, cortometraggi, etc…), marketing digitale (ha ricevuto la certificazione Google in Eccellenze Digitali) e tanto altro. Nel corso degli anni ha affiancato aziende di differenti merceologie: abbigliamento, arredamento, ricerca, spettacolo, laboratori chimici, cantieristica, hospitality, teatro e terzo settore etc… È consulente grafico per il CESV Centro Servizi per il Volontariato di Messina.





Iria Cogliani – È giornalista professionista dal 1993. È iscritta al Registro Formatori della Regione Siciliana. È stata redattrice del quotidiano “La Sicilia” di Catania, amministratrice di agenzia di stampa e comunicazione (iTAM srl, Messina), responsabile dell’area comunicazione di aziende world wide (Kedrion SpA, Lucca) e aziende pubbliche (SIS SpA, Catania), progetti e attività di enti locali e altre pubbliche amministrazioni (tra cui Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, Policlinico Giaccone di Palermo, Distretto socio-sanitario 45, Museo Regionale di Messina, AMAM). È stata docente esperta per master e progetti universitari (Università di Catania, Università di Messina, Centro Orientamento e Formazione dell’Università di Catania), istituti scolastici (Siracusa, Palermo, Messina) ed enti di formazione. È stata docente della disciplina curriculare “Teoria e tecnica dei massi media” per la Rufa (Rome University of Fine Arts), researcher e co-autrice del volume “40 anni – Fatti di Caritas” dell’Arcidiocesi di Messina Lipari S. Lucia del Mela, researcher del documentario giornalistico “Family Value” della Westcountry Television Limited, analista del progetto SICURO dell’Università di Reggio Calabria. Dal 2017 opera in collaborazione con il CESV Messina e altri soggetti del terzo settore.





Alessia Cotroneo – Giornalista pubblicista specializzata in comunicazione sociale e digital, da oltre dieci anni lavora al servizio del terzo settore. Tra le varie collaborazioni attivate per conto della società di comunicazione iTAM, Caritas Diocesana di Messina, Fondazione di Comunità di Messina e Rete Civica della Salute. Dal 2015 affianca la LUdE- Libers Università dell’Educare nell’ideazione e nella comunicazione di progetti rivolti a giovani e comunità educanti. Dal 2017 è consulente comunicazione del Centro Servizi per il Volontariato di Messina e formatrice per volontari e giovani del servizio civile universale. Dal 2019 con l’associazione Parliament Watch Italia porta avanti progetti di monitoraggio civico e open government, con particolare attenzione ai temi della democrazia partecipata in Sicilia. Pendolare di vita e animo, oscilla tra Nord e Sud, social e open data, web e carta stampata, curando la redazione di approfondimenti per gli inserti de Il Giornale, Corriere della sera e Il Sole 24 Ore.

