Palermo 29 ottobre 2025 – Un concorso per le scuole di Palermo per promuovere la cultura della sicurezza, riservato agli alunni e alle alunne degli ultimi due anni delle superiori che si avvicinano al mondo del lavoro. I partecipanti potranno concorrere attraverso lavori didattici di gruppo in forma scritta, grafica, plastica, musicale, multimediale sul tema: “Imparare a scuola, sperimentare al lavoro, evitare il pericolo”.

Dalla scuola al lavoro: la tutela prima di tutto. E’ il senso del progetto che hanno lanciato Flc Cgil e Inca Cgil nelle scuole di Potenza, Catanzaro, Perugia, Palermo, Bari, Torino e Bologna, per gli 80 anni dell’Inca.

Oggi all’Iss Ascione si è svolta la prima delle due giornate informative sul concorso, a a cura delle strutture territoriali di Inca Cgil Palermo e Flc Cgil Palermo, in collaborazione con la Camera del Lavoro. Un incontro formativo e informativo con le classi coinvolte, per descrivere le finalità del progetto che affronta le tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, in coerenza con i valori statutari della Cgil e con le radici fondanti della Costituzione.

E domani il corso si svolgerà all’Iss D’Acquisto di Bagheria. “Oggi è stata una prima giornata formativa molto importante per gli studenti – affermano per la Flc Cgil Palermo Fabio Cirino e Daniela Vancheri, Dario Fazzese per la Cgil Palermo e Marcello Fascella perl’Inca – perché la cultura della sicurezza si costruisce fin dai banchi di scuola, per rendere gli studenti, lavoratori del domani, pienamente consapevoli del valore della prevenzione, dei diritti e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il fine è diffondere sempre più tale cultura di prevenzione per poter reclamare quello che è il diritto di tutti i lavoratori e cioè la certezza di lavorare in luoghi sicuri, adeguati e di ricevere la formazione adeguata e costante su questi temi, che necessita di investimenti, norme e controlli adeguati”.

I lavori devono essere spediti o consegnati entro il 20 febbraio presso la Camera delLavoro, in via Giovanni Meli, 5. E’ previsto un premio da mille euro, da attribuire alla scuola del gruppo vincitore. I premi dovranno essere ritirati alla cerimonia conclusiva che si terrà il 28 aprile, nella data in cui ogni anno si celebra la Giornata mondiale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro. A tutti i partecipanti sarà consegnato un attestato.

