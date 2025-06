Sono 26 gli artisti selezionati per partecipare alla fase finale della competizione musicale dedicata ai giovani talenti emergenti.

Rexer House of Music è un coraggioso progetto ideato da Rexer, l’agenzia immobiliare nata dalla partnership tra Intesa Sanpaolo, Homepal e BPER Banca: una competizione musicale per giovani talenti – maggiorenni e residenti in Italia – che ha l’obiettivo di valorizzarli e offrire loro opportunità di crescita e visibilità nel mondo dello spettacolo e della produzione musicale.

Dal 1 aprile al 9 maggio 64 artisti hanno partecipato alla fase preliminare di selezione, inviando la propria candidatura con una personale reinterpretazione dello spot e del jingle di Rexer e uno o due brani del proprio repertorio.





26 di loro sono stati selezionati – mediante votazioni online degli utenti e la valutazione di una apposita Commissione Artistica, composta da discografici, produttori e talent scout – per proseguire e accedere alla fase finale della gara musicale: un workshop esclusivo di quattro giornate, che si terrà a Loano (SV) dal 26 al 29 giugno 2025, che decreterà i due vincitori assoluti di Rexer House of Music.





Ecco i nomi dei 26 artisti finalisti:

1. Marco Cazzamani

2. Ilaria

3. Xada

4. Dena

5. Simone Grdl

6. Manzish

7. Luca Di Fabio

8. Inciso

9. Tadeni

10. Andrea Denaro

11. Miri

12. Emerie

13. ODO

14. Myky

15. Mde

16. Alice Isnardi

17. Nys the halfsoul

18. STONALE

19. LaBene

20. Jack Perax

21. Raffonz

22. Edoardo Lattanzi

23. LARIA

24. Milella

25. Bed Time Stories

26. Instinct

La Commissione Artistica che li ha valutati e che parteciperà alla finale a Loano è formata da professionisti del music business: Il Presidente è Franco Zanetti, Direttore Editoriale di Rockol, portale numero uno dedicato all’informazione musicale e discografica, già discografico e storico scopritore di talenti. Zanetti è affiancato da Livio Magnini, chitarrista dei Bluvertigo, produttore e label manager, e da professionisti rappresentanti delle più importanti case discografiche major e indipendenti: Valentina Marturano (Brand Partnership and Business Developement Sony Music); Eugenia Borgonovo (A&R Manager Sugar Music); Lucio Schirripa (Product and Project Manager Universal Music Italia); Giulia Mazzetto (Head of A&R Columbia/Sony Music); Veronica Vezzoli (Head of A&R Epic/Sony Music), Eleonora Rubini (Marketing Director Frontline Warner Music Italy), Gabriele Compierchio (A&R Manager Sugar Music Publishing). Ci sono inoltre Marcello Balestra, già discografico in Pressing, storica etichetta di Lucio Dalla e Morandi, per anni A&R in Warner, attualmente Creative Manager; Claudio Buja, Presidente Universal Music Publishing Ricordi; Annalaura Avanzi, avvocato di importanti artisti e manager della scena nazionale; Ivan Butera, CEO e founder di Imsocial, tra le principali digital agency italiane nel settore musicale; Simone Cosimi, giornalista; Nicolò Zaganelli, Co-fondatore di Exploding Bands, agenzia di Digital Marketing leader nel settore della discografia e dei concerti e infine Enrico Maria Magli, Consulente Musicale per Rai ed X Factor.





Appuntamento ora al 26 giugno per la finale presso il Loano2Village: cuore dell’evento saranno le esibizioni ufficiali sul palco dei 26 artisti rimasti in gara, che interpreteranno e presenteranno dal vivo la propria canzone, al cospetto della Commissione Artistica, ma ci saranno anche seminari formativi su argomenti legati al mondo del music business, attività di Tutoring da parte di esperti tecnici e momenti di networking.





Due saranno i vincitori assoluti e saranno premiati con:

– Premio Rexer: questo premio verrà assegnato all’artista che reinterpreterà il jingle Rexer in modo più originale o comporrà il brano inedito più interessante. Il premio consisterà nella produzione del brano da parte di un produttore professionista e la sua promozione a media e radio nazionali.

– Premio Progetto Artistico: questo premio verrà conferito all’artista con il miglior repertorio personale. Il premio consisterà nell’invio del progetto alle 50 principali realtà discografiche italiane e nell’assegnazione di un buono del valore di €1.000 per acquistare materiale musicale.

La casa della musica ha preso forma ed è qui, pronta a stupire e ad emozionare tutti!

