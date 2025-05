Una Costituente Europea per ottenere la sovranità popolare

Un gruppo di cittadini ha deciso di avviare la sottoscrizione di una lettera aperta ai Capi di Stato, di governo e ai parlamentari d’Europa per chiedere la convocazione di una Costituente Europea.

L’iniziativa sarà presentata l’8 maggio da Catania. La ragione di questa decisione è storica. I trattati di Roma nel 1957 furono preceduti dagli incontri preparatori che l’allora ministro Gaetano Martino volle tenere a Taormina e Messina. Dalla Sicilia è quindi giusto far partire un’iniziativa continentale per cambiare passo e convocare un’Assemblea di rappresentanti di tutti gli Stati liberaldemocratici europei. Una vera e propria Costituente che scriva le regole di fondazione dello Stato d’Europa.

La lettera ha come primo firmatario Claudio Melchiorre. Tra i promotori esponenti del mondo della cultura e dell’informazione , tra i quali Marco Taradash, Maurizio Caserta, Cinzia Dato, Enzo Bianco, Nane Cantatore, Antonluca Cuoco, Vicky Amendolia, Umberto Costi, Fabio Pazzini, Melania Sorbera.

Il Mec ha chiesto e ottenuto, a nome del costituendo comitato promotore, la collaborazione del Presidente del Consiglio Comunale di Catania, Sebastiano Anastasi per lanciare la lettera aperta. Anastasi ha immediatamente accettato con entusiasmo.

“Mentre in Ucraina donne e uomini come noi continuano a morire, abbiamo il dovere di costruire un’Europa forte che impedisca a chiunque voglia imporre con le armi la propria volontà autoritaria di farlo. La strada è quindi quella di uno Stato europeo. L’evoluzione dell’Unione Europea a Stato presenta molte difficoltà, come il recente passato ha dimostrato. C’è un solo modo quindi per dare a tutti gli europei che vogliono libertà e democrazia la casa e la Patria che desiderano: una Costituente.”

Per maggiori informazioni, Claudio Melchiorre 3883530995.





