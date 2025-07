A distanza di una settimana dalla violenta tempesta che il 23 giugno ha colpito i territori di Caltagirone, Grammichele e Mineo, i segni del disastro restano evidenti e ancora nessuna misura concreta è stata adottata per sostenere gli agricoltori danneggiati.

Il violento evento atmosferico, caratterizzato da forti raffiche di vento, piogge torrenziali e grandinate, ha provocato danni ingenti alle coltivazioni agrumicole: i frutticini sono stati compromessi, compromettendo gravemente le prospettive del prossimo raccolto. Le piante hanno subito danni alle strutture arboree e richiederanno interventi costosi e specialistici per il recupero. Gli impianti di nuova realizzazione risultano particolarmente colpiti, con numerose piantine sradicate dal vento.

Maurizio Ialuna, delegato provinciale di FederAgri, torna a farsi sentire con forza:

«È passato troppo tempo senza risposte concrete. Rinnovo con urgenza la richiesta alle autorità competenti di avviare immediatamente le procedure per la verifica e la delimitazione delle zone colpite, affinché si possa dichiarare ufficialmente lo stato di calamità naturale. I produttori non possono attendere oltre: hanno bisogno di risorse finanziarie tempestive per far fronte ai danni e salvare gli agrumeti, vero motore economico di questo territorio».

FederAgri ribadisce l’appello alle istituzioni regionali e nazionali affinché non si lascino soli gli agricoltori del Calatino, già colpiti da una crisi strutturale del comparto, e chiede un piano di intervento rapido e mirato per il rilancio dell’economia agricola locale.

