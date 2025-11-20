La serata condotta con eleganza e ritmo dallo showman Ruggero Sardo ha visto esibirsi sul palco alcuni tra i più talentuosi protagonisti della celebre compagnia di danza del Balletto di Stoccarda fondato nel 1609 dal duca di Wurttemberg che vanta una lunga tradizione di direttori e coreografi di prestigio internazionale ed oggi una delle compagnie e scuole più famose al mondo.





Tra gli artisti in scena il talentuosissimo ballerino catanese Riccardo Ferlito, partito dalla Sicilia molti anni fa ed ormai colonna della compagnia che è ritornato a ballare nella sua città dopo una lunga assenza. Con lui Elisa Badenes, Henrik Erikson, Aoi Sawano, Abigail Willson-Heisel, Natalie Thornley-Hall e Mitchell Millhollin, artisti ed artiste provenienti da ogni parte del mondo che si sono cimentati nei più celebri balletti del panorama classico. Per espresso volere degli organizzatori e direttori artistici dell’evento, i maestri Pietro Ferlito e Maki Nishida della scuola di danza Dietro le Quinte, hanno preso parte all’evento anche le ballerine di alcune delle più prestigiose scuole siciliane. Il pubblico che ha gremito il teatro ha più volte sottolineato con scroscianti applausi l’apprezzamento per il talento cristallino dei protagonisti decretando il grandissimo successo dell’evento patrocinato dal Comune di Catania e dal Rotary Club Catania – Distretto 2110.

Luogo: Teatro Metropolitan, CATANIA, CATANIA, SICILIA

