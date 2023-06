Sabato 17 giugno alle ore 20 al Teatro Politeama di Palermo si terrà lo spettacolo di beneficenza, organizzato dall’associazione Follow the Sun Odv, presieduta da Luciana Ardizzone, con la collaborazione degli Amici della Musica. L’associazione invita la città allo spettacolo di solidarietà, patrocinato dal Comune di Palermo, che sosterrà il progetto a favore del Centro per disabili Pietro Marcellino Corradini, per la realizzazione di un montapersone che renderà totalmente accessibile la struttura.

Lo spettacolo, che sarà presentato dalla giornalista Anna Cane, sarà un viaggio musicale attraverso le sonorità tipiche del Mediterraneo. La serata si aprirà con la Compagnia Coral Arte Flamenco in “Pura Gitana” con Deborah Idelia Brancato e Marcello Savona e special guest Rosalyn Mazzola.

Dalle atmosfere dell’Andalusia si passerà a quelle portoghesi con il gruppo musicale Alenfado in “Passeando” con la voce di Francesca Ciaccio, Tony Randazzo alla chitarra portoghese, Roberto Buscetta alla chitarra classica, Fabio Barocchiere al basso acustico, Mariangela Lampasona al violino e Angela Mirabile alle percussioni.

La danza siciliana sarà rappresentata da Elisa Parrinello e i picciotti della Lapa (Virginia Maiorana, Nino Nobile, Massimo Civilleri, Carlo Di Vita, Noa Blasini, Noa Flandina).

Sul palco anche il gruppo musicale Kamaffari, il cantautore missionario laico Rino Martinez, il maestro pianista Edoardo Loria insieme alla voce di Marcella Barbaro.

Performance inoltre della Scuola di danza Studio D con le coreografie di Ivana Ardica, Monica Velletri, Alessandra Ragusa, Simone Mannino, Marta Calandrino; Laboratorio di Teatro Danza del liceo classico internazionale Umberto I con le coreografie di Marcella Barbaro; Asd Stage Centro Danza con le coreografie di Melissa Mackie, Giorgia Di Cristofalo, Tommaso Avazzano.

Ad impreziosire la serata anche le opere fotografiche siciliane di Pucci Scafidi.

Biglietto contributo volontario

Per info e prenotazione tel 338.8944309

Biglietti disponibili anche presso la libreria Spazio Cultura Macaione via Marchese di Villabianca, 102 – Palermo

