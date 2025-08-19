Dardust prosegue il suo tour e annuncia l’unica data siciliana: 6 dicembre al Teatro Ambasciatori di Catania. L’artista ha recentemente pubblicato Urban Impressionism (Piano Solo), l’ep composto da 8 perle suonate in piano solo, versioni alternative di alcuni dei brani contenuti nell’omonimo ultimo progetto discografico di Dardust, uscito a novembre per Artist First e Sony Masterworks, un lavoro che sfida le convenzioni della musica neoclassica/contemporanea, abbattendo i confini tra le arti e unendo musica e architettura.

L’ep, con focus track Mon Coeur, Béton Brut – Piano Solo, contiene le versioni al piano di 8 dei brani di Urban Impressionism ed è stato anticipato da Nuage for a Fading Sky – Piano Solo e Golden Cage – Piano Solo.

Con l’album Urban Impressionism Dardust, pianista, produttore e compositore tra i più influenti e premiati, artefice di uno stile personalissimo e innovativo, ha esplorato nuove combinazioni di suoni e contrasti partendo da più fonti d’ispirazione artistica. L’album traduce in musica da una parte le geometrie architettoniche delle periferie urbane, dal brutalismo al post-modernismo, che in musica diventano espressioni genuine, forgiate senza il ricorso ad abbellimenti o artifici produttivi; dall’altra, le rapide pennellate dell’impressionismo pittorico, che si riflettono nel suo approccio alla composizione.

Il tour è prodotto da Metatron, Vivo concerti, ITB International Talent Booking. La data di Catania è organizzata da Giuseppe Rapisarda Management.

I biglietti per la data di Catania sono disponibili online su Ticketone e nei punti vendita autorizzati Sicilia Ticket.





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.