Bagheria diventa per tre giorni la capitale siciliana della cittadinanza digitale grazie al Data Polis Festival, la manifestazione dedicata alla sicurezza informatica e all’educazione digitale che si svolge presso il Teatro Butera.

L’apertura ufficiale, venerdì 10 ottobre, ha visto la partecipazione di scuole, istituzioni, giornalisti e professionisti del settore, in un dialogo aperto sulle sfide e le opportunità del mondo digitale.

Tra i protagonisti della mattinata, gli studenti di Euroform sede di Bagheria, rappresentati da Gabriele Vassallo, Emanuele Scordato ed Emanuel Massa, accompagnati dai docenti Pietro Zizzo e Antonio Giglio.





Il gruppo ha presentato “Kytos”, un innovativo progetto dedicato alla Cyber Security, sviluppato con l’obiettivo di rendere più sicura la gestione dei dati personali attraverso tecnologie moderne e soluzioni accessibili anche per utenti con disabilità sensoriali.

Il progetto, nato nell’ambito delle attività formative di Euroform, mira a sensibilizzare i giovani sul valore della tutela dei dati e sull’importanza di comportamenti consapevoli nella rete.

Come spiegano gli studenti, “Kytos non è solo un software, ma un messaggio di responsabilità digitale: proteggere i dati significa proteggere noi stessi e la nostra identità online.”





L’incontro inaugurale è stato introdotto dai saluti istituzionali dell’amministrazione comunale, che ha sottolineato come la città stia investendo in formazione e innovazione per costruire una comunità più consapevole e tecnologicamente preparata.

Sono intervenuti inoltre:

• Marco Laudonio, componente del Comitato Scientifico DataPolis,

• Alessandra Costante, Segretaria Generale della FNSI – Federazione Nazionale della Stampa Italiana,

• Concetto Mannisi, Presidente dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia,

• Giuseppe Rizzuto, Segretario Assostampa,

• Marina Mancini, Coordinatrice di PA Social Sicilia e Vicepresidente Gus Sicilia,

• Paolo Amenta, Presidente ANCI Sicilia.





Tutti gli interventi hanno ribadito l’importanza di promuovere la cultura digitale e la cyber security come strumenti di cittadinanza attiva, evidenziando il ruolo centrale della scuola nella formazione dei cittadini del futuro.

Il Data Polis Festival proseguirà nei prossimi giorni con laboratori, dibattiti e testimonianze, confermandosi come un punto di riferimento per chi crede nella tecnologia al servizio della comunità.

Bagheria, con il suo impegno in ambito educativo e sociale, dimostra ancora una volta di essere una città in movimento, pronta ad accogliere le sfide della trasformazione digitale con spirito innovativo e partecipativo.

Luogo: Teatro Butera, BAGHERIA, PALERMO, SICILIA

