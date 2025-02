Organizzato dal CESV e dal Comune di Messina si terrà giovedì 20 febbraio a partire dalle ore 15:00 nella Sala Ovale del Municipio l’evento “Dati per contare nel volontariato”.

Al centro dell’incontro i risultati dell’indagine dedicata alla promozione della parità di genere nel Terzo Settore attraverso la conoscenza e l’utilizzo dei dati che ha coinvolto 336 tra volontari ed aspiranti tali e che si è realizzata a conclusione dello specifico percorso formativo del CESV.





Al corso, tenuto da Valentina Bazzarin, co-fondatrice e vicepresidente di Period Think Tank, ricercatrice, docente, analista, formatrice e consulente etico, hanno partecipato 9 organizzazioni di volontariato, compresi due Centri Antiviolenza, la Città metropolitana di Messina e il Comitato consultivo dell’ASP 5.

Importante opportunità per mettere in luce il ruolo delle donne nel mondo della solidarietà a Messina, l’incontro di giovedì 20 sarà l’occasione per riflettere sull’identità delle organizzazioni, sulla vita associativa, sugli obiettivi, il monitoraggio e la valutazione di impatto delle attività svolte. L’iniziativa si configura anche come intervento di advocay teso a favorire l’acquisizione delle competenze necessarie al monitoraggio delle politiche pubbliche e alla valutazione di impatto di genere.





Coordinato dalla giornalista Graziella Lombardo di Messina Today, l’incontro vedrà la partecipazione di Liana Cannata, Assessora alle Pari Opportunità del Comune di Messina, e Anna Maria Passaseo, componente del Consiglio direttivo del CESV Messina.

Le relazioni saranno curate da Chiara Tommasini, Presidente CSVnet (“Donne e volontariato: dai dati alle strategie per una leadership condivisa”), Valentina Bazzarin, vicepresidente Period Think Tank (“Dall’alfabetizzazione dei dati all’azione”), Emanuela Casella, portavoce gruppo di ricerca (“Rappresentanza e ruoli di genere nel volontariato a Messina: analisi dei dati raccolti con un questionario e prospettive di equità di genere”), Andrea Borruso di Open data (“Liberiamo tutti i dati per il bene comune”). Concluderà i lavori Maria Lucia Serio del CESV Messina.





MESSINA

