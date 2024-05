“Oggi la commissione cultura del Senato ha votato all’unanimità la delega alla sottoscritta a riferire in aula come relatrice sul ddl “Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della Giornata nazionale degli abiti storici”, che vede prima firmataria la senatrice Anna Maria Fallucchi. Ringrazio il Governo Meloni e il Ministro del Turismo per l’ attenzione ad un tema così importante che rappresenta una componente fondamentale del patrimonio storico-tradizionale del nostro Paese. Nello specifico il ddl riconosce il valore culturale e socio-economico degli “abiti storici” e delle “rievocazioni storiche” e istituisce una Giornata nazionale ad essi dedicata, con l’obiettivo fondamentale di tutelare e valorizzare un patrimonio ricchissimo oltre che di mantenere viva una tradizione nazionale, conosciuta a livello mondiale, per il suo valore e il suo prestigio.” Lo dichiara la Senatrice di Fratelli d’Italia Ella Bucalo, relatrice del provvedimento, membro della commissione cultura e istruzione del Senato e vice responsabile del dipartimento istruzione del partito.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.