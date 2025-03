“Sono numerose le segnalazioni ricevute dalle associazioni animaliste e dagli amministratori comunali in merito all’attuale impostazione del disegno di legge sul randagismo. Molti enti denunciano come la norma, così com’è, possa compromettere il loro operato, minacciando il benessere degli animali, incentivando la privatizzazione della gestione dei rifugi e riducendo notevolmente il ruolo del volontariato. Il Partito Democratico chiede con urgenza che il ddl venga riportato in commissione e che i termini per la presentazione degli emendamenti vengano riaperti per permettere una revisione più attenta”. Lo ha dichiarato questa mattina, a Palazzo dei Normanni, il vice-presidente del gruppo parlamentare siciliano del PD, Mario Giambona.





“Il Pd non resterà a guardare – spiega -. Questo ddl è l’ennesimo pasticcio frutto della modalità scriteriata di legiferare della maggioranza di centro-destra che compone il governo Schifani. La nostra proposta è di convocare le principali organizzazioni e associazioni di settore, nonché l’ANCI – conclude -, per migliorare un disegno di legge che al momento solleva molteplici perplessità”.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.