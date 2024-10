I rappresentanti dell’ANCI Sicilia saranno auditi sul DDL “Variazioni al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024-2026” martedì 22 ottobre dalla Commissione Bilancio dell’Assemblea Regionale Siciliana , presieduto dall’On. Letterio Dario Daidone,

Il 21 ottobre, in vista dell’incontro con la II Commissione ARS, si riunirà il Comitato direttivo dell’ANCI Sicilia per definire le proposte da presentare.

L’Associazione dei comuni siciliani da mesi evidenzia le criticità finanziarie degli enti locali dell’Isola che, a causa dell’insufficienza dei fondi, in alcuni casi rischiano di dover sospendere l’erogazione di servizi essenziali ai cittadini compromettendo tra gli altri il ricovero per i disabili psichici, la protezione delle donne vittime di violenza, le prestazioni scolastiche degli Assistenti all’Autonomia e alla Comunicazione ( ASACOM) per la scuola primaria, il trasporto degli alunni pendolari e la gestione degli asili nido.





