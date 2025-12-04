Una esplosione di vitalità, umorismo e una profonda riflessione sulla natura dell’amore. Questo è ciò che promette la commedia ” Scummisa D’Amuri”, opera di Michele Russo che andrà in scena al Teatro via Ravanusa, 18 a San Giovanni La Punta. La pièce si presenta come un inno al coraggio di vivere e, soprattutto, come una celebrazione del motto centrale che ne guida l’azione:

“L’età non è un limite per amare o essere amata, anzi!”. Tre gli appuntamenti portati in scena dall’associazione teatrale “Sotto il Tocco”: sabato 6 dicembre alle ore 20,30, domenica 7 dicembre alle ore 18 e domenica 14 dicembre alle ore 18.





Attraverso l’intrigo di una “trama intrigante” e un “mix esplosivo di donne”, l’opera ci offre l’occasione perfetta per riflettere sul ruolo insostituibile e vitale del teatro nella nostra società. Al centro della scena, troviamo le tre esuberanti sorelle, la zia Carla (interpretata da Cettina Raimondo), la zia Bianca (Santina Platania) e la zia Adele (Rosaria Motta), affiancate dalla nipote Sofia (Rosy Trovato). Queste “anziane sorelle” sono impegnate in una vera e propria “scommessa” per conquistare il cuore di un uomo—inizialmente il Generale (Pippo del Popolo), il cui cuore è descritto come “rigido e duro”, e poi un nuovo, single dirimpettaio. La dinamica tra loro, con tentativi che spaziano dal tutù da ballerina all’abito ottocentesco fino alla minigonna, è la quintessenza della commedia degli equivoci e della determinazione femminile.





Ma è nel modo in cui il teatro affronta il tema dell’età e dell’amore che risiede gran parte del suo valore. Scummissa d’Amuri rovescia gli stereotipi, mostrando che la passione, la competizione e il desiderio di affetto non hanno data di scadenza. Il palcoscenico diventa così uno specchio non solo per le dinamiche familiari, ma anche per le sfide sociali, offrendo una visione in cui l’audacia di vestirsi “da ballerina” a un’età matura è un atto di liberazione. L’arrivo di figure come Costanza (Giovanna Abate) e l’intrusione curiosa di Pudda (Nunzia Leanza), la “curtigghiara” (pettegola), aggiungono ulteriori strati di complessità e risate, dimostrando la ricchezza che solo un testo teatrale ben costruito può offrire Dietro la potenza scenica delle quattro donne e del loro scopo, si cela un meticoloso lavoro d’équipe, essenziale per dare forma e sostanza alla visione dell’autore e per esaltare il valore intrinseco del teatro. Nel cast anche la piccola Ginevra Lo Bue. La regia attenta e pazientosa di Serena Lo Bue ha saputo orchestrare il “mix esplosivo di donne” con grazia e precisione, guidando le performance verso il cuore emotivo della commedia.





L’atmosfera e l’ambiente domestico, fondamentale per le dinamiche delle sorelle, sono stati resi vividi grazie a una simpatica scenografia curata da Salvino Scirè, che ha creato lo sfondo ideale per l’intrigo. A completare il quadro, la magia sul palco è stata assicurata da Luca Parisi, un attento tecnico per gli effetti di luci e dei suoni, che ha saputo sottolineare i momenti chiave con tempismo e maestria. Infine, l’efficienza e la fluidità dello spettacolo hanno beneficiato del prezioso coordinamento di palco seguito da Mariacarmela Cantale, garanzia di armonia e professionalità dietro le quinte. Questo impegno corale di tutta la troupe dimostra come il teatro sia un’arte totale e collaborativo.”Scummissa d’Amuri” è quindi molto più di una semplice commedia: è un vibrante esempio di teatro popolare che esalta il coraggio, l’amore senza età e la forza inarrestabile delle donne.

È una dimostrazione che il palcoscenico è, e rimane, un faro culturale essenziale, un luogo dove la magia accade e i valori fondamentali della vita vengono celebrati con un applauso. Per info e prenotazioni tel: 095 741 38 45

