La cantautrice palermitana Marta Sollima annuncia l’uscita del suo primo album, intitolato “I was born irregular”, disponibile da novembre 2025. Il disco segna l’inizio del suo percorso discografico e rappresenta l’affermazione di una voce nuova, intensa e consapevole nel panorama musicale contemporaneo.

Ad anticipare l’album sarà, la prossima settimana, il videoclip del singolo di lancio, un racconto visivo e sonoro, che introdurrà il pubblico nelle atmosfere intime, evocative e personali del progetto.





Figlia del celebre violoncellista e compositore Giovanni Sollima e nipote della grande fotografa Letizia Battaglia, Marta proviene da una famiglia che ha profondamente segnato la cultura italiana. Con il fratello Matteo, gestisce l’Associazione “Archivio Letizia Battaglia”, fondata insieme alla nonna, un patrimonio artistico e umano che continua a nutrire la sua visione estetica. Dal padre Giovanni Sollima, l’artista ha assorbito la sensibilità musicale e la curiosità verso la sperimentazione: un legame che si rinnova oggi con la collaborazione alla realizzazione e agli arrangiamenti dell’album, in un dialogo tra generazioni e linguaggi.

Formatasi tra Palermo e Milano, Marta ha studiato canto e armonia, approfondendo la ricerca sulla voce come strumento espressivo e drammaturgico. La sua musica nasce dall’incontro tra cantautorato, musica colta, in una scrittura che riflette introspezione, libertà creativa e una tensione poetica costante.





“I was born irregular” è un album che racconta il percorso di crescita, identità e metamorfosi dell’artista, un viaggio tra fragilità e rinascita, luce e ombra, intimità e suono.

«Questo disco è la mia prima vera dichiarazione artistica – racconta la cantautrice –Il videoclip che presenterò nei prossimi giorni è la soglia d’ingresso in questo universo sonoro e visivo».

Il videoclip del singolo sarà disponibile dalla prossima settimana sulle principali piattaforme digitali e sui canali social ufficiali di Marta Sollima.

