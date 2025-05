Il Coordinatore Politico dell’Unione di Centro in Sicilia, l’On. Decio Terrana, trasmette una nota a sostegno del candidato Sindaco di Realmonte, Alessandro Mallia, che potrà anche contare sul sostegno della Regione Siciliana per puntare allo sviluppo della Città.

“Con Alessandro c’è da anni grande sinergia e collaborazione – trasmette l’On. Terrana – Da subito abbiamo apprezzato la sua scelta di impegnarsi direttamente per lo sviluppo della grande realtà che potrà essere la città di Realmonte. Una scelta di grande responsabilità e di amore verso il territorio, dopo anni di abbandono e trascuratezza. Sarà una difficile sfida, ma sono certo che con il suo impegno e con la disponibilità della Regione Siciliana a supportare le iniziative e le sfide che affronterà Realmonte, sarà un grande successo. Lo sviluppo socio-economico di un territorio passa dalla collaborazione di tutti gli enti preposti, e la collaborazione con la Regione Siciliana sarà un grande vantaggio per tutta la cittadinanza”.

L’On. Terrana annuncia inoltre la visita a Realmonte durante la campagna elettorale di personalità dei partiti politici legate sia al Governo Regionale che Nazionale: “Il territorio di Realmonte è caro a tutti noi e, grazie all’amore di Alessandro per il suo territorio, il Comune diventerà un faro per la Politica Regionale e Nazionale in vista delle prossime Amministrative”.

Luogo: REALMONTE, AGRIGENTO, SICILIA

