Decoro urbano, viabilità e parcheggi sono stati gli argomenti al centro dell’incontro tra l’Associazione “Salvare Mondello” ed i rappresentanti dell’amministrazione comunale. Alla riunione, tenutasi negli uffici di via Ausonia, hanno partecipato, tra gli altri gli Assessori, Maurizio Carta, Dario Falzone e Piero Alongi.



“In un periodo in cui Mondello vive lontano dai riflettori – ha detto Riccardo Agnello che, insieme a Mario Indovina e Olivero Palama, ha partecipato in rappresentanza dell’Associazione Salvare Mondello – abbiamo proposto all’amministrazione comunale soluzioni che possano migliorare, sia il decoro della borgata, che la viabilità. Ad iniziare da un migliore utilizzo dei parcheggi esistenti per i quali è necessario che venga realizzata una cartellonistica in grado di indirizzare gli automobilisti verso le aree dedicate. Abbiamo riscontrato grande disponibilità, ma, soprattutto, attenzione per le proposte avanzate”.

Nel corso della riunione, l’Assessore Alongi ha sottolineato come la raccolta differenziata a Mondello abbia fatto registrare un’adesione dell’84%, a conferma della partecipazione e condivisione dei residenti ai provvedimenti che migliorano la qualità della vita, senza più cassonetti maleodoranti e rifiuti accumulati in discariche improvvisate.

“Le proposte avanzate – ha concluso Agnello – sono, secondo noi, di facile applicazione e, soprattutto, non comportano spese a carico dell’Amministrazione. La partecipazione alla riunione di tre Assessori e di tutti i tecnici interessati alle tematiche, ci conforta sull’interesse che riveste Mondello, ma riteniamo che ci siano le condizioni per vedere attuati i provvedimenti prima dell’estate, in maniera tale da potere valutare l’impatto in un momento della stagione in cui la borgata non è presa d’assalto. Abbiamo consegnato agli Assessori un documento dettagliato e si è concordato di rivederci tra 2 mesi (il 19 febbraio, ndr) per valutare la fattibilità delle proposte”.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.