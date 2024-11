Pubblicato oggi il decreto con l’elenco delle istanze ammesse al finanziamento per il 2024 destinato alle Associazioni sportive dilettantistiche. La deputata regionale presenta un emendamento alla manovra regionale per riconfermare il contributo a fondo perduto: “Diamo continuità all’azione politica virtuosa”.

“Ho appena presentato un emendamento alla manovra regionale per rifinanziare la misura che consente alle strutture sportive di dotarsi di un defibrillatore automatico esterno (DAE) perché credo che la buona politica si concretizzi nella continuità della sua azione. Proprio oggi è stato pubblicato il decreto dirigenziale del Dipartimento dello Sport, del Turismo e dello Spettacolo contenente l’elenco delle istanze ammesse al finanziamento per il 2024, con la mia norma la Regione siciliana ha erogato fino a 500 euro a ciascun beneficiario”.

Lo dice Jose Marano, parlamentare regionale M5s, commentando l’iniziativa con la quale chiede di riconfermare anche per il nuovo anno il contributo a fondo perduto per le ASD destinato ai gestori di impianti sportivi con sede nel territorio siciliano con l’obiettivo di dotarsi dell’importante dispositivo salvavita.

“Le Associazioni sportive dilettantistiche – spiega – sono obbligate dalla normativa nazionale a dotarsi di questi strumenti ma non hanno risorse a sufficienza per portare avanti le attività in sicurezza. È proprio al mondo dell’associazionismo sportivo che ci rivolgiamo e che vogliamo tutelare. La cultura dello sport si nutre di valori ma anche di azioni concrete che devono necessariamente andare nella direzione della tutela della salute di tutti gli atleti siciliani impegnati nelle varie discipline sportive”.





Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.