Dopo i sit-in organizzati n tutta la Sicilia dal Si.Na.PPe in data 9 Giugno 2023 , in data odierna la delegazione del sindacato di categoria della Polizia Penitenziaria Si.Na.PPe è stata convocata dalla Dott. BARTOLOZZI, vicario del Ministro della Giustizia presso il Provveditorato della Regione Sicilia.

La delegazione composta dal Segretario Generale Aggiunto Nicola Lauricella dal Vice Segretario Regionale Alessandro Ventura e dal vice coordinatore regionale Pietro Arcuri.

L’incontro e’ stato molto costruttivo , in sintesi si è chiesto l’invio in Sicilia del 15-20% delle 1390 unità di Polizia Penitenziaria prossime uscenti dal corso di formazione del 181° corso, al fine di sopperire alla gravissima carenza di personale esistente negli istituti siciliani ed al pagamento delle missioni ad oggi non liquidate ai Nuclei traduzioni della regione Sicilia.

Possiamo essere orgogliosi che la nostra richiesta è stata subito recepita comunica il Segretario Provinciale Dott. Mirko Chiarello

La Dott.ssa BARTOLOZZI ci ha notiziato che la ragioneria del Dipartimento dell’amministrazione Penitenziaria ha stanziato una somma che garantirà il pagamento di tutte le missioni in giacenza ed insolute entro la prossima settimana.

Inoltre si è evidenziato che le condizioni lavorative negli istituti Penitenziari sono degenerate, dove il personale tutto giornalmente e soggetto ad aggressioni senza alcuna garanzia dello stato, ed in virtù di quanto detto si è chiesto di abolire o rivedere con urgenza il reato di tortura.

