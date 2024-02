Delirio: per le Province esiste, per le quote di genere no





Il comma 137 art.1 della “famigerata” legge Delrio, impone almeno il 40% di donne (o uomini) nelle giunte dei Comuni con popolazione superiore ai 3 mila abitanti.

Trovo agghiacciante il dibattito politico di queste ore sulle modifiche alle operazioni di voto previste dalla Delrio se parametrata al mancato rispetto delle quote di genere previste dalla stessa legge.

Da donna e politico chiedo ufficialmente alla Consigliera regionale di pari opportunità, al Presidente Schifani, alla politica tutta, partendo dal mio partito, la Dc, di avviare una mappatura di quali giunte rispettino questa legge, e dove non venisse rispettata a prendere provvedimenti.

Inoltre chiedo alle associazioni che si occupano di donne e di pari opportunità, ed alle colleghe di tutti i partiti, di condividere questo Appello e di pretendere che la legge Delrio venga rispettata. Nel mio Comune, Agrigento, che si appresta ad essere Capitale della Cultura, 1 sola donna in giunta su 9 assessori.





Roberta Zicari

