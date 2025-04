Grazie alla collaborazione tra Società ragusana di storia patria, Struttura didattica speciale di Ragusa – Unict, e Archivio di Stato di Ragusa, venerdì 11 aprile, si terranno due importanti momenti di confronto con il prof. Carmine Pinto, docente di discipline storiche all’Università di Salerno.

Al mattino, alle ore 10,00, presso la sede dell’Università in Piazza dottor Solarino a Ragusa Ibla, nell’ambito del corso tenuto dal prof. Giuseppe Traina, incontrerà gli studenti del corso di laurea in Lingue, per una lezione sul tema “Raccontare la rivoluzione – Sguardi, narrazioni, immagini del 1860”.

Di pomeriggio, alle ore 18.00, presso l’auditorium “Saro Di Grandi” della sede AVIS di Ragusa in via della Solidarietà, in collaborazione con l’Associazione culturale Italia Prossima – Scuola di Formazione politica, il prof. Pinto dialogherà con Giorgio Massari sul tema “Democrazia o autocrazia. La sfida del XXI secolo”.

Entrambi gli incontri sono aperti alla cittadinanza e si inseriscono all’interno del vasto programma di eventi celebrativi dei 70 anni dell’Archivio di Stato di Ragusa.





Luogo: Sala AVIS “Saro Di Grandi”, Via della Solidarietà, RAGUSA, RAGUSA, SICILIA

