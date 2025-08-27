«Le parole pubblicate da Cateno De Luca – come sempre ricche di passione, sarcasmo, ma anche nostalgia – ci riportano indietro nel tempo, ai giorni di una stagione amministrativa che, nel bene e nel male, ha lasciato un segno profondo nella nostra città. Un’epoca fatta di scelte coraggiose, di azioni di rottura, di un modo diretto – spesso divisivo – di affrontare le tante criticità che da anni attanagliano Messina». Così interviene l’Avv. Ninni Petrella, Presidente del Movimento Politico “Partiamo da Qui”, a nome di tutto il gruppo.

«Tra le righe di quell’intervento si legge la nostalgia, sì, ma anche un interrogativo non banale: Dafne tornerebbe sul luogo del “delitto”? E se sì, con chi? Con De Luca o con Federico Basile?





Come Presidente del movimento “Partiamo da Qui”, sento il dovere di fare una proposta politica chiara, schietta, nell’unico interesse che ci deve unire: Messina.

Cateno, oggi più che mai, è il momento di deporre l’ascia di guerra, di mettere da parte personalismi, rivendicazioni e polemiche. È il momento di comportarsi da buon padre di famiglia, con la consapevolezza e l’umiltà che solo chi ha conosciuto il potere e la responsabilità può avere.

E allora, se davvero credi nelle capacità amministrative di Dafne Musolino – che tu stesso hai definito “il mio assessore preferito”, che tu stesso hai sostenuto e “creato” politicamente, oggi Senatrice della Repubblica grazie anche ai voti dei messinesi e al modello amministrativo che ha contribuito a creare – perché non proporre proprio lei come candidata Sindaco per il futuro della città?





Sarebbe un gesto nobile. Un segnale di maturità politica. Una scelta strategica, ma soprattutto di amore per Messina.

Le guerre personali, le rivalità, le spaccature non portano a nulla. Oggi serve una visione condivisa, serve coraggio, ma anche capacità di fare un passo indietro per farne fare uno in avanti alla città. Messina ha bisogno di unità, non di dualismi. Ha bisogno di concretezza, non di nostalgie. Ha bisogno di amministratori capaci, determinati, liberi e competenti. E Dafne Musolino incarna questi valori, uniti alla competenza ed alla passione politica.

Noi, da parte nostra, siamo pronti a sostenere chiunque voglia davvero lavorare per l’unico interesse che conta: quello della nostra comunità».

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.