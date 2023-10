Cresce l’attesa per il sentitissimo derby siciliano tra Città di Palermo C5 e Mascalucia, le due squadre, che lo scorso anno hanno combattuto fino alla fine in serie B, si ritroveranno sul parquet del Pala Oreto per dare vita ad una sfida tra le più attese in stagione. Ad assistere al match una delegazione dell’amministrazione comunale, capitanata dal Sindaco Roberto Lagalla, accompagnato dall’assessore allo sport Sabrina Figuccia e dal consigliere comunale Pasquale Terrani. Atteso Luciano Di Marco, noto concorrente di MasterChef 9 e tifoso rosanero.

I ragazzi di mister Cottone sono chiamati a riscattare la sconfitta al debutto in serie A contro il Bitonto, mentre i catanesi arrivano al Pala Oreto forti di una netta vittoria casalinga contro il Monopoli. “Non vediamo l’ora di debuttare davanti al nostro pubblico” dichiara il Presidente Christian Cottone “siamo onorati di avere il sostegno del primo cittadino e dell’amministrazione comunale e speriamo di regalare e regalarci la prima soddisfazione della stagione”.

“Sarà una battaglia e così l’abbiamo preparata” Afferma mister Cappello “ci siamo allenati tutta la settimana con la consapevolezza che domani in campo affronteremo una delle più forti squadre del girone. Per noi questo è un anno di transizione” conclude l’allenatore rosanero “sappiamo già di dover soffrire in ogni partita per raggiungere il prima possibile la salvezza. Ma sarei bugiardo a dire che questa è una partita come le altre. I nostri tifosi la sentono particolarmente e noi vogliamo regalare loro la prima gioia della stagione”.

Il Match si disputerà al Pala Oreto in via Santa Maria di Gesù, 11 a partire dalle ore 15, l’ingresso é libero fino ad esaurimento dei posti. La partita verrà trasmesso anche sui canali social del Città di Palermo C5.

I Convocati per Città di Palermo – Mascalucia

IMMESI (POR) -DI LIBERTO (POR) -DORIO -TORCIVIA -RIZZO -MADONIA -DI MARIA -NAPOLI -ACCETTA -MONTEVAGO -SPOSITO N. -SPOSITO A.

