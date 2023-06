“Siamo anime vive e felici abitatori della terra”

Torna in libreria Un volo magico di Giovanna Giordano, una storia d’amore e di pace.

Si può raccontare una guerra come una favola, ora atroce, ora allegra? Può l’impresa di conquista coloniale diventare lo scenario di mille avventure, di scoperte, di notti d’amore?

Questo accade in Un volo magico di Giovanna Giordano, un romanzo che è già un giovane classico, ripubblicato oggi da Mondadori. Uscito per la prima volta nel 1998, a distanza di anni riscoperto e tradotto in molte lingue nel mondo e ora di nuovo in Italia, mentre i venti di guerra continuano a soffiare, oggi come ieri.

“In queste pagine esplode la vita accanto alle bombe”, scriveva Fernanda Pivano sulle pagine del Corriere della sera. “È un libro di pace e di amore”.

Dopo la traversata dell’Oceano raccontata nella sua ultima opera, Il profumo della libertà, (Mondadori, 2021), ora con Un volo magico, siamo trasportati in un mare d’aria, quella rovente dei cieli d’Africa.

I colleghi potranno incontrare l’autrice alla presentazione del libro venerdì 16 giugno, ore 17.30 presso Cavallotto Librerie, Corso Sicilia 91, Catania.

