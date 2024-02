—

**Europa, non arrenderti alla Russia**

La guerra in Ucraina è entrata nel suo secondo anno e non sembra avere una fine in vista. La Russia di Putin ha sferrato una brutale offensiva militare contro il paese vicino, violando la sua sovranità, i suoi diritti umani e il diritto internazionale. L’obiettivo di Mosca è chiaro: annettere il Donbass, una regione orientale dell’Ucraina dove vive una consistente minoranza russa, e destabilizzare il resto del paese, impedendogli di avvicinarsi all’Unione europea e alla NATO.

Di fronte a questa aggressione, l’Europa ha reagito con timidezza e divisione. Se da una parte ha espresso solidarietà all’Ucraina e ha imposto sanzioni alla Russia, dall’altra ha mostrato debolezza e inconsistenza. L’ipocrisia occidentale si è manifestata nel dare un appoggio incondizionato agli ucraini, ma senza fornire loro un’assistenza concreta e adeguata. Le intese bilaterali sull’assistenza alla nazione ucraina, tese a garantire la sicurezza, sono state insufficienti e tardive. La realtà che oggi si vive in Europa è quella di una opinione pubblica confusa e disorientata, condizionata dalla propaganda russofila, che diffonde false informazioni e narrazioni distorte.

L’ultima mossa di Putin è stata quella di inviare le sue truppe verso Zaporizhzhia, una città strategica sul fiume Dnepr, che potrebbe tagliare in due l’Ucraina e aprirgli la strada verso la Crimea, la penisola che ha già occupato nel 2022. Inoltre, ha sostenuto la richiesta di protezione della presunta repubblica di Transnistria, un territorio tra la Moldavia e l’Ucraina, dove vivono molti russi e che potrebbe diventare un’altra testa di ponte per le sue mire espansionistiche. Nel suo discorso annuale alla Duma, Putin ha lanciato una minaccia velata all’Occidente, dicendo che le sue armi possono raggiungere i paesi europei e che non esiterà a usarle se si sentirà minacciato.

Le sole voci di resistenza attiva da parte dell’Europa sono state quelle del presidente francese Macron e della presidente della Commissione europea von der Leyen, che hanno chiesto un dialogo diretto con la Cina, il principale alleato della Russia, per cercare di fermare la sua ingerenza. Tuttavia, queste voci sono state isolate e ignorate dagli altri leader europei e persino dal presidente americano Biden, che ha preferito mantenere una linea cauta e attendista. Questo atteggiamento è il prodromo di una resa incondizionata alle mire di Wladimiro, che ha messo in soffitta la difesa del mondo libero, dei principi di libertà e democrazia, e degli interessi strategici dell’Europa.

È ora che l’Europa si svegli e agisca con urgenza e determinazione. Non può permettersi di perdere l’Ucraina, un paese che ha scelto di avvicinarsi ai valori e agli ideali europei, e che ha pagato un prezzo altissimo per la sua scelta. Non può permettersi di lasciare che la Russia continui a violare il diritto internazionale e a minacciare la pace e la sicurezza del continente. Non può permettersi di rinunciare alla sua autonomia strategica e al suo ruolo di attore globale. L’Europa deve mostrare unità e solidarietà, deve rafforzare le sue capacità di difesa e di deterrenza, deve aumentare la pressione politica e economica sulla Russia, deve sostenere il dialogo e la diplomazia, ma anche essere pronta a intervenire se necessario. L’Europa deve dimostrare di essere un partner affidabile e credibile per l’Ucraina e per tutti i paesi che vogliono avvicinarsi a lei. L’Europa deve dimostrare di essere un’Unione, non solo di nome, ma anche di fatto.

