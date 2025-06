Conferme, nuove elezioni e un percorso di rinnovamento spirituale per l’Ordine francescano: si è conclusa a Palermo la seconda settimana del XXVII Capitolo provinciale dei Frati Minori di Sicilia.

Rafforzare la missione dei frati francescani in Sicilia aprendosi sempre più al dialogo con i giovani, le comunità locali e, più in generale, con tutto il mondo laico: è questa l’indicazione per un percorso di rinnovamento all’insegna della vita fraterna che arriva dal XXVII Capitolo provinciale dei Frati Minori di Sicilia, appena concluso a Palermo.





Un viaggio itinerante nel quale i principi di partecipazione e corresponsabilità diventano la meta ma anche la bussola che guida ogni azione. Questo lo spirito che ha animato la seconda settimana del Capitolo, iniziata lo scorso 26 maggio, e che si è posta l’obiettivo di individuare scelte concrete da veicolare non solo ai fedeli e a tutta la Comunità ecclesiale ma anche alla realtà laicale, con la quale per questo motivo è stato avviato un confronto diretto e senza precedenti.

Dopo aver raccolto domande, impressioni e proposte da molti laici attraverso video-interviste e questionari confluiti nella seguitissima Webserie “Chiamati a libertà” disponibile sulle piattaforme digitali ufficiali, il Capitolo ha elaborato delle tracce-guida per il prossimo triennio 2025-2028. Tra le decisioni più significative, i frati hanno scelto di aprire il prossimo Capitolo del 2028 a tutti i frati dell’Ordine in Sicilia, superando il modello delle elezioni di rappresentanza. Inoltre, è stata stabilita anche una nuova impostazione laboratoriale per la gestione delle realtà francescane presenti sull’Isola.





Il Capitolo ha riconfermato fra’ Antonino Catalfamo come Ministro provinciale per il prossimo triennio 2025-2028. Accanto a lui, è stato eletto fra’ Lorenzo Iacono come Vicario provinciale. Il Capitolo ha inoltre eletto quattro definitori (consiglieri): fra’ Alfio Lanfranco, fra’ Giuseppe Garofalo, fra’ Gaetano Morreale e fra’ Tindaro Faranda.

