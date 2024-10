Lo scorso 11 ottobre un bimbo di due anni, ella provincia di Enna, veniva coinvolto in un terribile incidente stradale in macchina insieme ai propri nonni. Nell’impatto, l piccolo, seduto nel sedile posteriore dell’auto senza alcun sistema di contenimento, veniva improvvisamente sbalzato nell’abitacolo dell’auto, riportando un grave trauma. I nonni contattavano i genitori del bimbo che, giunti nel luogo dell’incidente, lo trasportavano con un proprio mezzo presso il pronto soccorso dell’Ospedale Umberto I di Enna. Sottoposto prontamente ad esami diagnostici e clinici, gli veniva diagnosticato trauma cranico commotivo, un trauma toracico con fratture costali multiple nonché la frattura di entrambi i femori. Dopo una serie di consultazioni, grazie anche all’intervento del 118 di Caltanissetta, il bambino veniva trasferito in elicottero presso l’elipista dell’ospedale San Marco e, da qui, condotto al Pronto Soccorso Pediatrico dell’ospedale Garibaldi-Nesima.

Immediatamente approntato un attento esame clinico e diagnostico, il bambino presentava una importante anemia dovuta alle gravi fratture, per cui si è resa indispensabile una stabilizzazione di tipo emodinamica. Accertata, dunque, la disponibilità di posto letto presso la Rianimazione Pediatrica del Presidio, il bambino veniva sottoposto ad osteosintesi chirurgica delle fratture del femore destro e sinistro.

Ad eseguire il delicato intervento è stata l’equipe operatoria del Dott. Alessandro Famoso, Direttore della U.O. di Ortopedia di Nesima, composta dai dott.ri Salvatore Bonfiglio e Giuseppe Caff, dall’anestesista Dott. Francesco Margarone e dagli infermieri Renato Di Rocco e Susanna Sirena e dal tecnico di radiologia Stefano Mirabella.

La sinergia e il lavoro di squadra, che ha coinvolto al contempo il Pronto Soccorso Pediatrico, diretto dalla dott.ssa Rita Leocata, l’U.O. di Rianimazione Pediatrica, diretta dalla dott.ssa Giusi Stancanelli, dell’UOC di Anestesia e Rianimazione, diretta dal Dott. Giuseppe Calabrese, nonché dal Dipartimento Materno-Infantile, diretto dal Prof. Giuseppe Ettore e dal Dipartimento delle Chirurgie, diretto dal Dott. Luigi Piazza.



