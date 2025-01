“Sono passati 6 anni da quando nel 2019 il ministro Musumeci, allora presidente della regione Sicilia, promise di ‘sistemare’ le dighe siciliane non collaudate. Lo avrebbe fatto addirittura in un solo anno. Non solo non ha mantenuto la promessa, la situazione è anche peggiorata. La diga Trinità infatti, nel territorio di Trapani, viene dismessa a causa di problemi e carenze di sicurezza e l’acqua finisce in mare. Il problema è che come sempre le conseguenze ricadranno sul territorio e i cittadini.

Musumeci chieda scusa ai siciliani e se davvero vuole fare una promessa la mantenga adesso che è a Roma con responsabilità dirette di Governo. Non si trinceri dietro alla scusa del “non è di mia competenza”, come ha fatto al Question Time ma intervenga a tutela dei siciliani, perché la soluzione alla questione siccità è ancora lontana e non possiamo attendere oltre. Gli interventi sulle dighe, i collaudi, vanno fatti adesso e con urgenza senza ulteriori rinvii. Non si possono privare i cittadini di un diritto fondamentale”. Così in una nota la deputata siciliana M5S Ida Carmina.

