Un 2025 decisamente più smart per Mcl Palermo Triscele che punta sempre di più alla digitalizzazione dei suoi servizi. Un modo per rendere ancora più semplice e fruibile l’esperienza dei contribuenti grazie al PersonalCaf e alla FEA, ovvero la Firma Elettronica Avanzata.



Il PersonalCaf è il portale Caf Mcl Nazionale pensato e sviluppato per offrire agli utenti uno sportello virtuale affidabile e accessibile 24h su 24h mediante qualsiasi dispositivo (PC, smartphone o tablet). Permette al cittadino registrato di entrare in contatto con la propria sede scelta e fissare un appuntamento che sarà visibile sull’Agenda dell’operatore Caf. Il contribuente sarà in grado di trasmettere all’ufficio zonale prescelto la propria documentazione che servirà per l’elaborazione del servizio richiesto senza spostarsi da casa ma utilizzando solo il proprio dispositivo.

“Per noi del Circolo MCL Triscele di Palermo, usufruire del servizio offerto dal Caf Mcl Nazionale rappresenta una grande opportunità. Questi strumenti ci consentono di raggiungere qualsiasi tipologia di utente, garantendo ai contribuenti la possibilità di usufruire dei servizi fiscali in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo” afferma Chiara Gennuso, Responsabile giovani Mcl Palermo.

Ma il PersonalCaf è molto di più: rappresenta infatti un cassetto fiscale del contribuente contenente un archivio della propria documentazione elaborata negli anni dal Caf Mcl sempre a portata di click. Tramite la piattaforma è possibile richiedere l’ISEE, il 730, il modello Redditi e rilasciare deleghe. Inoltre, grazie alla FEA, la firma elettronica avanzata, è possibile firmare i documenti comodamente da casa senza doversi recare all’ufficio di appartenenza.

“Questo è fondamentale per noi, poiché riteniamo essenziale soddisfare le esigenze dei contribuenti, offrendo sempre servizi efficienti e tempestivi. Siamo convinti che questa iniziativa rappresenti un punto di partenza significativo per continuare a evolverci e a migliorarci costantemente” conclude.

Ogni contribuente può iscriversi al Portale in due modi: in maniera autonoma direttamente dal sito https://qwebmcl.zucchetti.com/PersonalCaf20Mcl/ oppure rivolgendosi all’ufficio Caf Mcl di riferimento.





