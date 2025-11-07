Grande partecipazione ed entusiasmo a Melilli per l’evento provinciale finale del progetto @Lab_School – Azioni a contrasto e prevenzione delle dipendenze, che ha visto protagonisti studenti, docenti e rappresentanti delle istituzioni dell’Ambito Territoriale di Siracusa in una giornata dedicata alla riflessione, alla creatività e alla libertà dalle dipendenze. In particolare, l’attenzione dell’iniziativa è riservata al tema della prevenzione dal consumo di crack, sostanza la cui diffusione, negli ultimi anni, ha purtroppo registrato una crescita esponenziale tra le fasce più giovani della popolazione.

Il progetto @Lab_School, realizzato della Rete Salus Scuole SHE Sicilia e finanziato dall’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale per il tramite dell’USR per la Sicilia, ha visto coinvolte 9 scuole polo in tutte le province siciliane e come istituto capofila l’I.C.G.E. Rizzo di Melilli, in provincia di Siracusa.





L’appuntamento di ieri ha rappresentato un momento di sintesi e condivisione del lavoro svolto dalle scuole del territorio, impegnate nel percorso di educazione civica e nel contest provinciale “Stop alle Dipendenze. Il Coraggio della Libertà!”, che ha stimolato negli studenti riflessioni profonde e proposte creative sul tema della prevenzione. Dopo i saluti istituzionali, la testimonianza delle studentesse e degli studenti – attraverso arte, teatro, musica e scrittura –di scegliere l’interazione la libertà e la consapevolezza come strumenti di crescita personale e collettiva.

Durante la mattinata, inoltre, è stato assegnato il Premio dell’Associazione “La Casa di Giulio”, consegnato dal presidente Francesco Zavatteri, come riconoscimento del valore educativo e umano dei progetti presentati.





E’ stato dato un riconoscimento ai tre Istituti Scolastici di Avola per la definizione di una rete territoriale che ha coinvolto le Istituzioni, gli Enti e le Associazioni del territorio nella costituzione di una metodologia di rete a contrasto e prevenzione dalle dipendenze.

Tra i momenti più intensi della giornata, la performance di pittura sonora “300Grammi”, ideata da Angelo Sicurella e Igor Scalisi Palminteri, ha unito musica e arte visiva in un potente messaggio di libertà creativa e di espressione. Una performance di pittura sonora in cui ogni passaggio di Igor sulla tela produce un suono che viene campionato dal vivo, filtrato e manipolato da Angelo in tempo reale e processato attraverso effetti sonori. Insieme, creano un quadro che diventa tessuto visivo e sonoro. Una costruzione estemporanea dell’immagine e della musica, assolutamente sincrona, in cui il suono non può fare a meno del gesto pittorico e viceversa.





A seguire lo spettacolo teatrale “Come fai, sbagli!”, messo in scena dall’I.C.G.E. Rizzo di Melilli, ha coinvolto il pubblico in un viaggio emozionale attraverso le difficoltà e le scelte dell’adolescenza. L’evento si è concluso con la premiazione dei quattro progetti vincitori del Contest Provinciale, che rappresenteranno la provincia di Siracusa al Contest Regionale, in programma il 16 dicembre al Teatro Golden di Palermo. Un risultato importante che conferma il successo dell’iniziativa, alla quale hanno preso parte nei percorsi educativi di Educazione civica la quasi totalità degli Istituti Scolastici dell’Ambito territoriale di Siracusa e nel contest Provinciale ben 33/59 istituti scolastici della provincia di Siracusa, a testimonianza di un impegno corale e diffuso sul tema della prevenzione. Erano presenti all’Evento 900 studentesse e studenti della scuola secondaria di I e di II grado, una rappresentanza delle classi quarte e quinta di scuola Primaria.

L’Evento Provinciale Finale del progetto @Lab_School è il risultato di un’azione di educazione civica che ha messo in risalto l’importanza della collaborazione tra scuole, istituzioni, Enti locali, Polizia di Stato, ASP e associazioni e l’apporto fondamentale della loro presenza nel promuovere azioni concrete di contrasto alle dipendenze, valorizzando il protagonismo giovanile come motore di cambiamento, consapevolezza e speranza.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.