La nuova “classica” è rock con la 1^ edizione della Rassegna Musicale Internazionale di musica rock “Hall of Rocks” promossa ed organizzata da Fire Ants con la partnership tecnica di Mus Art Studio e la collaborazione del Teatro Jolly dove si svolgono tutti gli appuntamenti.



Sette appuntamenti che dal 25 ottobre scandiscono le serate palermitane, uno al mese, che si protrarranno fino al 26 aprile.







Venerdì 19 gennaio alle 21, 00 appuntamento con il genio artistico di Mark Knoplfler e della sua leggendaria band, i Dire Straits, interpretato da Dire Action.







“Walk Of Life” è il titolo perfetto per uno show -spiega Manfredi Crisà della Fire Ants insieme a Giuseppe Pitarresi e Anna Abbate –dedicato ad una delle più grandi band di tutti i tempi, che dal 1978 al 1995 ha emozionato, infiammato, ma soprattutto unito milioni di persone che si sono ritrovate nelle storie cantate dal loro geniale autore e menestrello: Mark Knopfler, insieme ai tanti membri che si sono alternati all’interno della band, non ha solo saputo scrivere stupende canzoni, ma è stato in grado di avvicinarsi con raffinatezza e discrezione alle persone, raccontando tanti episodi riguardo il percorso delle loro vite; oltre a farsi travolgere la mente durante “Sultans Of Swing” e battere il piede al ritmo ricercato di “Money For Nothing”, a chi non sono venuti neanche una volta gli occhi lucidi ascoltando “Romeo And Juliet”? I Dire Straits- continua Crisà – sono tutto questo, e questo concerto, affidato ai Dire Action, attivi dai tardi anni ’90, troverà la sua essenza nell’esaltare e nel trasmettere dal vivo il messaggio contenuto nella loro musica, più unico che raro nelle sue fattezze e per la sua completezza”.







Sul palco del cine teatro Jolly, saliranno : Mimmo Saccone ( voce, chitarra solista), Francesco Ribaudo, (chitarre e cori ), Daniele Castiglia (basso e cori), Enzo Polizzi (batteria e cori), Alessio Romeo ( tastiere, cori) e Marco Antista (sassofono).











I biglietti sono disponibili sul circuito Tickettando e presenti in due formati: Ticket (15,00€) valido per un concerto, acquistabili online al link: https://bit.ly/45uMfhR e presso il botteghino fisico del Teatro Jolly; abbonamento My-PASS (40,00€) valido per tre concerti a propria scelta ed acquistabile esclusivamente presso il botteghino del Teatro Jolly, in via Domenico Costantino, 54/56 -Palermo.Facebook: https://www.facebook.com/fireants.events



Instagram: https://www.instagram.com/fireants.events



Sito ufficiale: https://www.fire-ants.it



Luogo: Teatro Jolly, Via Domenico Costantino, 54/56, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 19/01/2024

Data Fine: 19/01/2024

Ora: 21:00

Artista: Dire Action

Prezzo: 15.00

