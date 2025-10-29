Il Gruppo 228 di Amnesty International Ragusa organizza un incontro pubblico di approfondimento e sensibilizzazione sulla situazione dei diritti umani in Palestina.

L’evento, che si terrà giovedì 30 ottobre alle ore 18:00 presso il Centro Commerciale Culturale “Mimì Arezzo” (via G. Matteotti, 61 – Ragusa), vedrà la partecipazione di Tina Marinari, coordinatrice campagne di Amnesty International Italia, che presenterà il rapporto:

“Ti senti come se fossi un subumano: il genocidio di Israele contro la popolazione palestinese a Gaza”.

Il documento – frutto di nove mesi di ricerche sul campo (ottobre 2023 – luglio 2024) – raccoglie testimonianze dirette di 212 persone, tra cui sopravvissuti, operatori sanitari e autorità locali palestinesi.





Amnesty International ha inoltre analizzato immagini satellitari e dichiarazioni di funzionari israeliani, giungendo alla conclusione che Israele ha commesso e continua a commettere atti riconducibili al crimine di genocidio, in base a quanto stabilito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul genocidio.

“Israele ha deliberatamente inflitto alla popolazione palestinese di Gaza condizioni di vita insopportabili, trattandola come un gruppo subumano non meritevole di diritti umani e dignità, con l’intento di distruggerla fisicamente.” — Agnès Callamard, Segretaria generale di Amnesty International.





L’iniziativa si inserisce in un momento cruciale, all’indomani del cosiddetto “piano di pace”, per riflettere sulle responsabilità del passato e sulle prospettive di giustizia e riconciliazione.

Amnesty International ribadisce l’importanza di garantire verità, riparazione e rispetto dei diritti umani per tutte le vittime, affinché la pace sia fondata sulla giustizia, la dignità e il diritto internazionale

Luogo: Centro Commerciale Culturale “Mimmo Arezzo”, Via G. Matteotti, 61, RAGUSA, RAGUSA, SICILIA

