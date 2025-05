Palermo 29 maggio 2025 – “Accogliamo con grande piacere la notizia che l’Assemblea regionale siciliana ha votato a favore dell’obbligo per gli ospedali pubblici di assumere medici e altro personale non obiettore di coscienza, garantendo così la piena attuazione della legge 194 del 1978 che consente di interrompere volontariamente la gravidanza”.



A dichiararlo è Andrea Gattuso, segretario generale Fp Cgil Palermo, commentando la svolta in Sicilia sul diritto all’aborto.



“Nella pratica, l’esercizio del diritto all’aborto volontario, nella nostra Regione, è stato finora gravemente ostacolato da un’elevata prevalenza di medici obiettori – aggiunge Gattuso – Dall’ultima relazione del ministero della Salute nel dicembre del 2024 sull’attuazione della legge 194 risulta che in Sicilia solo nel 47 per cento circa dei reparti di Ostetricia e Ginecologia si pratica l’interruzione volontaria di gravidanza, contro una media nazionale del 61,1 per cento”.



“La decisione dell’Ars è quindi rilevante per garantire la salute delle cittadine siciliane e si configura come un importante avanzamento della medicina di genere – aggiunge Monica Lunetta, coordinatrice territoriale Fp Cgil dirigenti medici e sanitari – Nella stessa comunità medica siciliana, vi sono percentuali altissime di obiettori sia nella categoria dei ginecologi (oltre l’81 per cento) che degli anestesisti (oltre il 73 per cento) e gli stessi pochi colleghi non obiettori sono vessati da turni massacranti e, spesso, non adeguatamente valorizzati proprio a causa del percorso di carriera da essi scelto”.



“Auspichiamo – concludono Gattuso e Lunetta – che questo percorso di umanizzazione delle cure continui a favore delle nostre concittadine perché si possa godere pienamente di un diritto alla salute equo e coerente con i principi della nostra Carta Costituzionale”.

