A seguito della cessazione del mandato di Alessandro Sciretti, che ha lasciato la presidenza di Edisu Piemonte e, di conseguenza, la guida dell’Associazione Nazionale degli Organismi per il Diritto allo Studio Universitario (ANDISU), il ruolo di presidente pro tempore sarà ricoperto da Emilio Di Marzio (attuale presidente di Adisurc – Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania), come previsto dallo statuto, fino al prossimo Consiglio nazionale.





“In quest’anno e mezzo – dichiara Emilio Di Marzio – si è rafforzato ulteriormente, grazie al lavoro di tutti, ma anche e soprattutto alla competente determinazione di Alessandro Sciretti, il profilo pubblico e la capacità di ANDISU di incidere nelle scelte nazionali di merito sui temi del diritto allo studio. Da oggi, come prevede lo statuto per il periodo che ci separa dal prossimo Consiglio nazionale, svolgerò con il concorso di tutti il ruolo di presidente facente funzioni. Il mio obiettivo è lavorare unitariamente nel nuovo ciclo che si apre per la vita associativa, sapendo che, se qualche risultato possiamo raggiungere, è solo se vi concorriamo tutti con comune dedizione”.

