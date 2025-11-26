Il rapporto sempre più indissolubile tra diritto penale e scienze mediche sarà al centro del convegno “Diritto penale e medicina legale. Intersezioni al tempo della prova scientifica”, in programma il 28 novembre presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Palermo con il patrocinio della Società Italiana di Medicina Legale.

“Nel corso della giornata di studio ci si interrogherà sui rapporti tra diritto penale e medicina legale – spiega il Prof. Bartolomeo Romano, Ordinario di Diritto penale nell’Università degli Studi di Palermo e Condirettore della Rivista Italiana di Medicina legale e del Diritto – con la consapevolezza che non vi è più quasi nessuna questione probatoria che possa essere affrontata senza che il diritto si intrecci con le varie scienze, e tra queste quelle mediche. Dunque, il processo, sia quello civile, sia, soprattutto, quello penale, non può fare a meno di indagare su basi rigorosamente scientifiche, con il contributo sempre più indispensabile di periti e consulenti tecnici”.

La giornata di studio si articolerà in due sessioni tematiche. Si comincia con l’approfondimento dei delicati rapporti tra diritto penale e medicina legale, che vedrà un’apertura affidata al Prof. Bartolomeo Romano, e si prosegue con una seconda parte focalizzata sul tema della prova scientifica tra diritto penale e medicina legale. Il confronto tra giuristi e medici legali rappresenta un’occasione unica per fare il punto sullo stato dell’arte della collaborazione interdisciplinare nei procedimenti giudiziari. Un ambito di strategica importanza con al centro la qualità della prova scientifica che può determinare l’esito di interi processi e la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini.

L’evento vedrà la partecipazione dei massimi esperti della materia, con una presenza di rilievo dei vertici della Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni (SIMLA) e della Rivista Italiana di Medicina legale e del Diritto in campo sanitario, pubblicazione scientifica dove diritto e medicina legale si fondono in un approccio multidisciplinare all’avanguardia.

Tra i relatori di spicco figurano il Prof. Francesco Introna, Ordinario di Medicina legale presso l’Università di Bari e Presidente SIMLA, che chiuderà i lavori con le considerazioni conclusive sulla seconda sessione dedicata alla prova scientifica. Interverranno anche la Prof.ssa Antonella Argo, Vicepresidente SIMLA, e il dott. Lucio Di Mauro, Segretario della Società. Particolare rilievo avrà la partecipazione della Prof.ssa Paola Frati, Condirettore della Rivista Italiana di Medicina legale e del Diritto in campo sanitario, insieme al Prof. Bartolomeo Romano.





