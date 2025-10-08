Il presidente di Cittadinanzattiva Gallina Giovanni e il comitato O.i.p denunciano: “E’ una vergogna, bambini disabili nelle scuole lasciati in un angolo perché mancano le figure, i bambini traumatizzati, noi pronti a scendere in campo. Ho ricevuto testimonianze da parte dei genitori, ho visto con i miei occhi il disaggio di quest’inizio scolastico per i nostri ragazzi speciali e bambini che non vogliono entrare più a scuola, che chiedono aiuto, che vogliono la propria operatrice che per anni li ha seguiti.

Un altro trauma per i nostri alunni disabili è aver separato loro dalle operatrici che per anni li hanno assistiti con amore che anche quando la scuola è in pausa, trovano come riferimenti, in alcuni casi addirittura vi è la rotazione delle operatrici disorientando la sfera psicologica-emotiva dell’alunno in quanto privo di costruire un rapporto di fiducia.

Nell’audizione in V Commissione Regionale Cultura, Formazione e Lavoro porteremo tutte le nostre proposte, ma prima di tutto, le testimonianze drammatiche dei genitori e dei bambini. E’ chiara la nostra proposta: un disegno di legge che stabilizzi e dia continuità agli operatori igienico personale e Asacom.”

